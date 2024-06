La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, lanzó un aviso al presidente argentino, Javier Milei, al asegurar que si tiene previsto visitar España esta semana y hacer declaraciones deberá "respetar" al pueblo español y a sus instituciones. En las últimas horas Milei redobló sus ataques a Sánchez en las redes sociales.



"Desconocemos la agenda del presidente de Argentina, pero si finalmente el viaje se produce, espero que durante sus declaraciones mantenga respeto hacia el pueblo de España y hacia sus instituciones", recalcó Alegría.

Milei visitará Madrid el próximo 21 de junio para recibir el premio del Instituto Juan de Mariana por la defensa de las ideas de la libertad, que también galardonará a otras personalidades, como al economista español Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes ideológicos de Milei, y al escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.



El mandatario visitará por segunda vez España y lo hará en medio de las tensiones diplomáticas abiertas entre los dos países a raíz de la participación de Milei en un acto del partido ultraderechista Vox en el que llamó "corrupta" a la mujer del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y criticó la gestión del Ejecutivo. Esa intervención provocó la apertura de una crisis diplomática y la retirada 'sine die' de la embajadora española en Argentina.



Milei, sin agenda oficial en España

Consultado en su rueda de prensa matutina sobre el viaje de Milei, el portavoz Manuel Adorni confirmó que el Presidente partirá hacia Madrid el jueves por la tarde y que "en principio no" está previsto que mantenga algún encuentro con autoridades españolas.

Sobre el enfrentamiento verbal de Milei con Sánchez, Adorni repitió que "el tema está saldado" y esgrimió que "claramente era una discusión entre dos personas a título personal".

El vocero también refrendó los recientes tuits del mandatario argentino en los que acusó a su par español de perseguir a periodistas. A través de su cuenta de X (ex Twitter), Milei se hizo eco del caso de un periodista español, Vito Quiles, que denuncia una supuesta persecución del gobierno de España por haber publicado que uno de los ministros de Sánchez habría utilizado un auto oficial para ir al recital de la cantante pop Taylor Swift. Allí el Presidente afirmó que los periodistas argentinos “son cómplices del socialismo autoritario”.

Alemania cuestionó a Milei

Los ataques de Milei a Pedro Sánchez recibieron ayer un comentario de parte del gobierno de Alemania, destino al que viajará el presidente argentino desde España.

El portavoz Steffen Hebestreit fue quien cuestionó los modales de Milei, calificando de "falta de gusto" su andanada de insultos contra Sánchez, que agravaron las relaciones diplomáticas entre España y Argentina.

Sánchez “encontró las palabras correctas y creo que las palabras del presidente argentino se valoran por sí mismas", afirmó Hebestreit en una rueda de prensa en Berlín.

Durante el contacto con los periodistas, el vocero también explicó que el gobierno federal alemán no se pronunció en su momento sobre los ataques verbales de Milei por normas éticas que rigen su política. "Este Gobierno no puede estar diciendo lo que segundas partes dicen de terceros. De vez en cuando sí, pero en este caso no, porque fue tan claro y falta de gusto que no hace falta decir nada", agregó en referencia a los comentarios del mandatario argentino.

En su gira por Europa, Milei tiene previsto viajar desde España a Alemania para recibir la medalla Hayek, y mantener un encuentro con el canciller Olaff Scholz.