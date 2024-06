El desembarco de Federico Sturzenegger en el gabinete nacional se sigue dilatando y, si bien este martes hubo movimientos en Casa Rosada que indicaban que el nombramiento podía ocurrir ese mismo día --de hecho Sturzenegger estuvo en la casa de gobierno-- finalmente el tema se volvió a enfriar y el presidente Javier Milei todavía está viendo qué áreas le asigna a ese nuevo ministerio. En ese contexto, desde el círculo íntimo de Milei, se encargaron de aclarar en diálogo con este diario que lo que le asignen al exfuncionario macrista "no va a tener nada que ver con Economía", y que eso se debe a que no quieren "generar ruido" entre ambos y hacia afuera del gobierno. A última hora del día, Milei dio una entrevista televisiva en la que volvió a asegurar que le dará al exmacrista un ministerio y aclaró que aún están definiendo las funciones. Milei dijo que Sturzenegger es "uno de los economistas más brillantes del planeta", y que Caputo "es el mejor ministro de Economía de la historia argentina". "Por supuesto pueden convivir con Sturzenegger", disparó sobre el vínculo tenso entre ambos y finalizó: "Nadie va a violentar los logros de Toto. Nadie le va a tocar el culo a Caputo. No me importa quién, le corto la mano".

"La idea es que Federico entre, lo que sucede es que estamos definiendo las funciones. En principio ocurre que cambió la naturaleza de la jefatura de Gabinete, antes el jefe de gabinete era una suerte de superministro y Guillermo es más un ministro coordinador. Eso nos permite agilizar el funcionamiento del Estado. Sturzenegger va a estar ocupado con todo lo que tiene que ver con la desregulación del estado. Va a ser ministro. Es uno de los economistas más brillantes del planeta", expresó Milei.

Luego de decir que "Caputo es el mejor ministro de economía de la historia argentina", y que puede convivir con Sturzenegger dijo que "la relación simbiótica que yo tengo con caputo no está en duda". El Presidente también descartó otros cambios en el gabinete: "cuando mirás las reuniones de gabinete te das cuenta que es un bloque sólido. El compromiso es de todos. No me van a tocar a ningún ministro", disparó y también defendió a la canciller Diana Mondino cuando ponderó que la eligió para ir con él a la cumbre de por la Paz la semana pasada.

"El Presidente dijo que le van a dar desregulación y reforma del estado. Eso será ir industria por industria sacando todas las trabas que tiene la economía argentina", dicen en el entorno del mandatario sobre Sturzenegger. Las empresas públicas, en tanto, quedaron en manos del ministerio de Hacienda, es decir, le dieron más poder a Caputo. En Balcarce 50 insisten con que "Sturzenegger no se va a ocupar de nada de la economía", y dicen que eso se debe a que el Presidente "está extremadamente satisfecho con el trabajo de 'Toto'". "Como Milei entiende la fragilidad de la situación económica heredada, no tiene ningún sentido hacer ruido en un área que está funcionando", añaden.

En el marco de ruidos sobre la posible salida de Caputo del ministerio de Economía "una vez que se levante el cepo", una idea que, según el gobierno planifican concretar cerca de fin de año, desde el entorno más próximo del Jefe de Estado explican que Caputo será ministro "todo el tiempo que quiera", porque tiene el respaldo de Milei de manera "incondicional". "Toto le puso el pecho al caos que había en diciembre y, por más que las cosas salgan mal Milei no lo va a entregar", subrayan y dicen que eso se debe "a un tema de lealtad". Así como defendió a su amiga Sandra Pettovello para que siga adelante al frente del mega ministerio de Capital Humano --más allá de los escándalos y denuncias judiciales por la no entrega de alimentos-- lo mismo, opinan, haría con Caputo.

De todos modos aclaran que, al igual que Milei valora "la lealtad" del ministro de Economía, también valora "la lealtad que Sturzenegger le tuvo a Mauricio Macri, a pesar de que Macri no le tuvo lealtad a Federico", y que cumplirá con su promesa de incorporarlo al gabinete. Una de las posibilidades es que el anuncio formal ocurra una vez que Milei vuelva de su nuevo viaje por Europa, que emprenderá el viernes y lo tendrá fuera del país durante varios días.

En la repartija de áreas que pareciera no contentar a Sturzenegger, se conoció que Economía se hará cargo de la gran mayoría de las empresas públicas que dejaron de depender de la jefatura de Gabinete. Así lo definió el nuevo ministro coordinador, Guillermo Francos, cuando aseguró que "hay competencias que no deberían estar en Jefatura y deberían retornar a sus propios ministerios".

Más allá del empoderamiento de Caputo, otro que sumó puntos este martes fue el vocero presidencial, Manuel Adorni. El funcionario se hará cargo del control de los medios públicos --Televisión Pública, Radio Nacional y Télam--. Días antes, también habían quedado bajo su competencia áreas que respondían al secretario de Medios, Eduardo Serenelini y Milei lo elogió durante la entrevista en TN. Incluso dijo que sería un buen candidato para las elecciones del año que viene, junto con José Luis Espert.

En su conferencia de prensa habitual, Adorni había dicho sobre las áreas que ahora conduce que “el plan sigue siendo el mismo, el de Télam es su cierre, y el de los medios públicos dependemos de la decisión que tenga el Congreso con respecto a ello, pero nuestra decisión es que todas las empresas públicas transiten el camino de la privatización".