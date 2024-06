"Nosotros hemos solicitado al gobierno la mesa sectorial", informó Victoria Cervera, secretaria general de SITEPSa, sobre la negociación paritaria que los gremios estatales retomaron ayer con el gobierno de Salta.

"No le encontramos sentido a una mesa general", continuó Cervera, "en donde el gobierno no propone nada, no se llega a acuerdos, no hay consensos, y se dejan de lado cuestiones puntuales de cada sector", aseveró. En el caso de la docencia pública salteña la sindicallista marcó como prioritarias cuestiones relacionadas con la actualización salarial, el blanqueamiento de ítems no remunerativos en esa grilla, y el pago del incetivo docente.

"Queremos un diálogo franco, honesto y con resultados. Esta situación no se puede sostener más", dijo en conversación con Salta/12. Recordó que las últimas actualizaciones salariales fueron dispuestas por el gobierno provincial sin haber llegado a un acuerdo. "Ya no aceptamos continuar con decisiones unilaterales", recalcó Cervera.

La dirigente aclaró que la discusión sectorial propuesta por SITEPSa fue acompañada por todos los sectores. "No hay resultados", insistió en una crítica directa a las mesas generales. En cambio, en relación al pago del Fondo de Incentivo Docente, explicó que durante la última asamblea del gremio que conduce, las y los educadores estatales consensuaron que la restitución del FONID no era lo prioritario. Sí, en cambio, lo es "la actualización de nuestros salarios que llevan un 50 por ciento de atraso desde la última actualización provincial". Cervera aludió así a los últimos aumentos salariales que los gremios estatales consiguieron sobre finales de 2023 y principios de 2024.



Por su parte, la Agremiación Docente Provincial (ADP) adelantó ayer por medio de sus redes sociales que plantearía en la mesa paritaria -y "como punto innegociable"- el pago del Incentivo Docente que fue descontinuado por la administración nacional a poco de asumir en diciembre último. Aunque no hubo más precisiones, después del encuentro de ayer, Claudio Jaime, secretario general de AMET Salta, indicó a este medio que la docencia técnica acompañó el pedido de ADP. "Solicitamos de manera urgente la restitución del FONID, como así también una negociación salarial acorde a los índices inflacionarios, que fueron desgastando de manera exponencial el poder adquisitivo de nuestros trabajadores", insistió la AMET en un comunicado publicado después de la mesa paritaria.



En ese mismo parte de prensa, la AMET informó que solicitó al gobierno salteño "celeridad en la revisión del estado edilicio de las instituciones educativas, debido (a) que muchas de ellas se encuentran con infraestructura que ponen en riesgo la integridad del personal educativo (y) de los estudiantes". En esa línea de reclamos, el sindicato de la docencia de las escuelas técnicas estatales informó que el Estado salteño le aseguró fondos para la restauración de dos escuelas técnicas, la 3101 Joaquín Castellanos y la 3139 Martín Miguel de Güemes, ambas en la ciudad de Salta. Sin embargo, reclamó la finalización de obras para la escuela 3135 General José de San Martín, de la cuidad de Tartagal (departamento San Martín) y para la 3102 Nikola Tesla, de General Güemes.

Durante el encuentro de ayer, el ministro de Infraestructura a cargo también de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, informó sobre los convenios firmados con la Nación para reactivar las obras que hasta 2023 se ejecutaban con fondos nacionales. Por este acuerdo, aseguró el funcionario, la Secretaría de Educación de la Nación se hará cargo de la construcción de 12 nuevos edificios, mientras que la provincia invertirá en el mantenimiento de 18 escuelas. Además, recordó que la provincia finalizó 95 obras en 2023 y que en lo que va del año ya se terminaron 14 obras.

Fue el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, quien recordó en la reunión paritaria los compromisos asumidos en 2023 por el gobierno salteño para que las y los empleados públicos mantengan su poder adquisitivo. En ese sentido, si bien admitió el presente magro de las arcas provinciales -durante el primer cuatrimestre la provincia dejó de recibir 117 mil millones de pesos por parte de la Nación-, destacó que el Banco Mundial pronosticó para Argentina un crecimiento a partir del tercer trimestre de 2024.

La mesa de negociación no se reanudaba desde abril último, cuando el Ejecutivo provincial propuso un incremento en los salarios estatales del 15 por ciento, a pagar en tres tramos entre mayo y julio. El próximo encuentro fue pautado para el venidero martes 25 de junio.