Los manuales del hip hop argentino suelen recurrir a nombres como el de Jazzy Mel para indicar los orígenes de un rap local. Así parece, si se hurga entre aquellos primeros éxitos de inicios de los ‘90 -con el hit Fue amor a la cabeza- pero, en lo que concierne al universo hip hop en general, los historiadores latinoamericanos abrevan en un punto de origen anterior: el estreno local de Breakdance (o Breakin’, su título inglés original), una película de Joel Silberg lanzada en 1984.

Fue tal la influencia de esa pieza audiovisual que en el recuerdo de su estreno se festeja el aniversario del hip hop local. Por eso, djs, raperos, grafiteros, breakers y activistas convocan a una celebración por los 40 años del hip hop argentino este sábado desde las 16 en Parque Rivadavia.

En la peli se veía a grupos de jóvenes estadounidenses embebidos en atuendos y graffitis coloridos, pero el acento no estaba puesto en la historia de algún MC exitoso sino en el baile: el breakdance, uno de los cuatro elementos primales de la cultura hiphopera. Y fue así como una serie de jóvenes argentinos tomaron contacto con una propuesta totalmente novedosa. A eso se sumó, poco más tarde ese mismo año, el estreno de Beat Street, otro film que giraba en torno al universo estético y cultural del hip hop.

Jazzy Mel, seudónimo para Mario Pietruszka, pinta el contexto: “Cuando llegaron esas películas, bailar breakdance en la calle era un acto revolucionario. No sólo porque la mayoría de la gente no entendía de qué se trataba, sino porque ese baile desafiaba a todas las normas de gravedad. Se llegó a poner de moda, en algún momento bailaba hasta el carnicero”.

Entonces, los primeros hiphoperos vernáculos se habían visto fascinados por el baile a mediados de los ‘80, lo que decantó en una proliferación incipiente de breakers o b-boys que dieron forma al núcleo duro de la movida local iniciática. En cambio, a Jazzy Mel lo había cautivado el sonido, cuando en su adolescencia, mientras indagaba en los ritmos afro, escuchó por primera vez Rapper’s delight, el clásico de The Sugarhill Gang.

“Yo definitivamente entré al hip hop por la música, después me convertí en el dj de los asaltos del barrio”, le explica Mario al NO. “Cuando tomé la comunión en 1975, mi padrino me regaló una radio a transistores, que era como que hoy a un pibe le regalen un iPhone. Cinco años después me llegó esa canción y me aferré muy fuerte a eso que me impactó tanto, fue un click por el que entré de cabeza a la música”.

Otro nombre fundamental para entender el espíritu de esa primera camada es el de Dj Hollywood, tanto por su aporte musical como por la predisposición para generar espacios comunes y sostener el movimiento. “Lo primero que me enamoró fue el baile, era algo nunca visto. Breakdance fue la primera película que revolucionó esta cultura en la Argentina, pero la esencia de después se mantuvo por el b-boy, por el que baila; el hip hop en su primera camada fue sostenido por el break”, concede, al término de una nueva jornada como inspector de tránsito y educador vial.

“Ahora los que bailan son mutantes, todo evolucionó: la música, el graffiti… Lo que no evolucionó mucho en la Argentina es la temática de las letras, siempre hablando de las drogas, de las mujeres, que soy gangsta, y lo que queremos es parar un poco con toda esa violencia -acota-. El rap nació en el sur del Bronx por un problema político social, cuando había desempleo, miseria, robos, violaciones, muertes. Es lo que está pasando ahora acá pero con toda la tecnología que tenemos, a veces camino por el barrio y pienso que estoy en el Bronx de aquel entonces”.

“Yo venía de Montevideo y en 1983 ya estaba muy copado con toda esa movida”, aporta Jazzy Mel. “Un año después aparecieron esas películas y ahí cerró todo, se vio que no era sólo una música y un baile, sino que era una cultura urbana que no tenía conexión con nada de lo que antes se había visto. De hecho, no tenía demasiada musicalidad sino que era más rítmica, la musicalidad la daba el scratch”.

Dj Hollywood. | Foto: Martín Biaggini

Esa esencia del baile, sostiene Hollywood, se preservó hasta 1988, principalmente en ciertas localidades del conurbano conectadas por la línea ferroviaria del Sarmiento, y también en el Parque Rivadavia como punto de intercambio. “Después desaparecieron todos, fue como un apagón. Con Mario nos mirábamos y decíamos: ‘Somos 20 gatos locos’. Pero nosotros seguíamos bailando, y de repente empezó a surgir una nueva camada, empezaron a salir raperos como Frost, Mike Dee, Jazzy Mel ya rapeaba en inglés, escuchaba música funky, y yo me fui nutriendo de toda esa linda música”. Hoy el dj prosigue su camino creativo desde su propio canal de YouTube.

Una de las pocas escrituras que entonces podían conectar a este puñado de pibes entusiasmados con una cultura todavía lejana era The Rap Attack, el libro de David Toop que operaba prácticamente como un catálogo de referencia. “Estaban todos los discos que salieron en la época”, rebobina Hollywood. “Los íbamos pidiendo y era como una lotería: te comprabas uno y no sabías qué iba a tener adentro, pero eran un éxito, de diez temas por ahí había uno malo, los ‘80 fueron la época dorada del hip hop”.

Una vez que aquel libro llegó prestado a sus manos, Jazzy Mel no dudó en fotocopiarlo. “Había entrevistas a todos los pioneros, grafiteros, gente de los medios de comunicación, también algunos dueños de locales de arte”, detalla el músico de 58 años. “Traía mucha data de grupos y también de dónde esos grupos habían tomado samples, o sobre sus influencias. Toda esa información yo se la llevaba a mis amigos”.

La celebración de este sábado promete un reencuentro emotivo. Con la idea de acercar a los viejos exponentes de 1984 y la generación de los ‘90 con nuevos activistas, van a estar referentes como Morón City Breakers, Mike Dee, Roxana Soraci, los integrantes de los discos Nación Hip Hop 1 y 2, Los Adolfos Rap, los propios Jazzy Mel y Dj Hollywood, más agitadores e historiadores de la cultura como Martín Biaggini, con exposición de flyers, fotos y objetos de época.