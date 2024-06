Las esquirlas del estallido al interior del PRO, encarnado por un lado por el ex Presidente y actual titular del partido, Mauricio Macri, y por el otro, su predecesora en el puesto y actual ministra de Seguridad en el gabinete libertario, Patricia Bullrich, siguen apareciendo. Esta vez, la ruptura fue en la Legislatura bonaerense, donde la disputa tiene lugar tanto en la cámara de diputados, como en la de senadores. Tal es la tensión entre ambas facciones que ya en el mes de mayo, seis de los legisladores que ingresaron a la gestión en la lista macrista (cinco diputados y una senadora), plantearon la creación de su propio bloque legislativo, PRO Libertad, para diferenciarse y encuadrar su funcionamiento con las políticas de Nación a las que responde la propia Bullrich.



En esta ocasión, el enfrentamiento entre ambos sectores está relacionado a los espacios en las comisiones permanentes, además del puesto que ocupa Fernando Compagnoli, diputado oriundo de Bahía Blanca, en el Consejo de la Magistratura provincial.

Los puestos en disputa



Entre los espacios codiciados y por tanto disputados por los legisladores, el más valorado es, sin dudas, el puesto en el Consejo de la Magistratura, que quedó en manos del vice del bloque PRO Libertad. Aunque los macristas buscan quedarse con ese espacio a como dé lugar y Compagnoli no tiene intención de abandonar su puesto, una de las posibilidades que se barajan extraoficialmente es la posibilidad de utilizar la figura de mal desempeño en sus funciones como motivo para impulsar una destitución.

Sin embargo, desde el bullrichismo descartan esa posibilidad y argumentan que el diputado tiene una conducta intachable. Además, señalan la vaguedad del texto que regula la conformación legislativa del Consejo de la Magistratura en la que se explicita que “se dará lugar a la minoría”, aunque no aclara el mecanismo para determinar cuál de las minorías debería ser la beneficiaria de ese nombramiento. “Las Cámaras de Diputados y Senadores, en sesiones convocadas al efecto, designarán de entre sus miembros en la forma que determinen sus respectivos reglamentos, a sus representantes consejeros titulares y suplentes. En la integración se dará participación a la minoría”, es la letra del artículo 13. Dada la conflictividad del escenario actual, un panorama de consenso que determine la salida de Compagnoli resulta poco probable de cara al año electoral que se avecina.

De cuando ocurrió la ruptura



Allá por mayo, al momento de la fractura entre los alineados con Macri y los neo libertarios, la justificación del distanciamiento había tenido relación con una lectura sobre la reconfiguración del electorado que históricamente acompañó al partido fundado por Macri en la Capital Federal. “Algunos no entienden que el PRO tuvo un cambio fuerte en su ADN y no es tiempo de especular, y para nosotros esta etapa del PRO es con Milei”, habían dicho por entonces desde el nuevo espacio comandado por la ministra. También habían argumentado que "no se sentían escuchados" y que "había que romper con el acuerdismo vigente".