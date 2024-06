Lionel Messi puso las dos pelotas de gol para que la Argentina tuviera el debut exitoso en la Copa América que debía tener ante Canadá. Los campeones del mundo ganaron 2 a 0 porque a los cuatro minutos del segundo tiempo, el capitán dejó mano a mano a Alexis Mac Allister quien chocó con el buen arquero canadiense Crepeau y derivó la pelota a Julian Alvarez que abrió la cuenta con el arco vacío. Y a falta de dos minutos para el final, Messi otra vez soltó el balón en tiempo y forma para que Lautaro Martínez tocara por debajo de la salida de Crepeau y cerrará la cuenta de la noche en un estadio atestado de hinchas argentinos en Atlanta (Georgia).

Pero no fue eso lo único que hizo Messi. Tuvo dos situaciones de gol clarísimas y no las pudo definir. En una, eludió a Crepeau con un amague y el grandote Cornelius le tapó el remate cuando todos los hinchas cantaban el gol. Y en la otra se escapó, quedó cara a cara con el arquero, se la picó por encima y se le fue por muy poco junto al palo derecho. Si el capitán hubiera estado fino para definir, Argentina hasta pudo haber goleado. Como no lo estuvo, el marcador cerró en un 2 a 0 por el que tuvo que sudar hasta lo último con tal de conseguirlo.

Lo mejor de la Selección sucedió en el principio y el fin del segundo tiempo. Primero fue clave el adelantamiento de Mac Allister que se fue a jugar al lado de Messi para abastecer de mejor manera a Julián Alvarez y además, se soltó sin pelota para aparecer vacío en el área de los canadienses. Después, cuando Otamendi entró por Paredes para defender con tres marcadores centrales, el volante del Liverpool pasó a ser volante central al igual que en su club y volvió a ser clave para sacar la pelota bien jugada desde el medio y abastecer a Messi y a Lautaro que reemplazó a Julián Alvarez.

Entre medio, Canadá complicó a Argentina. Ya lo había hecho en el primer tiempo esperando con todos sus hombres parados por detrás de la pelota y la defensa achicando casi hasta la mitad de la cancha. Después, siguió haciéndolo con una actitud más agresiva, sobre todo cuando entró el pujante Shaffelburg por Buchanan para correr por la derecha y su gran figura, Alphonso Davies, empezó a venirse por el otro lado para complicarle la noche a Molina con sus corridas.

No llegaron tanto los canadienses, pero "Dibu" Martínez tuvo trabajo. Y con algunos quites y salidas claras desde el fondo, "Cuti" Romero ratificó que atraviesa un momento espléndido. Canadá fue un rival incómodo que obligó a la Argentina a exigirse a fondo para poder ganarle. Y eso pone en valor una victoria que sirvió para empezar a transitar la Copa América de los Estados Unidos con los mejores augurios. De la mano de Lionel Messi que a cinco días de cumplir 37 años, sigue siendo la mejor contraseña de triunfo.

2 ARGENTINA

E. Martínez

Molina

Romero

l. Martínez

Acuña

De Paul

Paredes

Mac Allister

Messi

J. Alvarez

Di María

DT: Scaloni

0 CANADA

Crepeau

Johnstone

Bombito

Cornelius

Davies

Buchanan

Koné

Eustaquio

Millar

Larin

David

DT: Maarsch

Estadio; Atlanta (Georgia).

Arbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Goles: 49m J. Alvarez (A); 88m L. Martínez (A).

Cambios: 58m Shaffelburg por Buchanan (C), 66m Lo Celso por Di María (A), 75m L. Martínez por J. Alvarez (A) y Otamendi por Paredes (A), 79m Laryea por Larin (C), 85m Osorio por Koné (C) y Russell Rowe por Millar (C) y 89m Montiel por Molina (A) y Tagliafico por Acuña (A).