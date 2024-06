Los fans de Stephen King no tienen -o no deberían tener- graves problemas del tipo del síndrome de abstinencia. El rey del terror los abastece periódicamente con material literario. Y nunca los defrauda. A un año de la novela Holly, el escritor acaba de publicar a través de Penguin Random House Si te gusta la oscuridad (You like it Darker es su título original en inglés), un libro que incluye doce relatos, algunos de ellos flamantes y otros ya publicados anteriormente. "Serpientes de cascabel", por ejemplo, es una secuela de su ya clásica novela Cujo: un viudo viaja a Florida buscando descanso y, claro, allí suceden cosas.

El destino, la mortalidad, la suerte y los cambios inesperados de la realidad, vuelven a poblar la imaginación de King y la de millones de espectadores en todo el mundo. En "El mal sueño de Danny Coughlin", una explosión psíquica irrumpe en la vida de la gente; en "Los soñadores", un veterano de la guerra de Vietnam se encuentra con ciertos rincones del universo que hubiese sido preferible no explorar. El don de la clarividencia, ¿es una bendición o una maldición? El relato "Hombre respuesta" propone nuevas y sombrías miradas sobre el asunto.

Miedo, sí, pero también inquietud, desasosiego y un profundo signo de interrogación sobre el presente del mundo impregnan estas historias con que King calma -y al mismo tiempo renueva-, hasta próximo aviso, la ansiedad de sus lectores.