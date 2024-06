Según las autoridades colombianas ya son 19 los ataques con drones por parte de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en lo que va del año, en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Caquetá. Las cámaras de los drones muestran las montañas de Colombia desde el aire. Luego los artefactos liberan una carga que explota al pisar el terreno. Los videos, divulgados por el Ejército colombiano, son la mejor prueba de la fuerza pública para demostrar que los rebeldes están atentando contra uniformados y civiles con aeronaves no tripuladas, una modalidad inédita en seis décadas de conflicto armado interno.



Un método artesanal pero efectivo

Al contrario del uso sofisticado en guerras como la de Ucrania, donde se reportan operaciones militares con drones kamikaze, los guerrilleros que no se sumaron al acuerdo de paz de 2016 lanzan petardos artesanales desde drones comerciales. Se trata de un tubo de plástico lleno de explosivos y sujeto al aparato con una especie de hebilla, según una grabación confiscada a la organización guerrillera que aún enarbola las banderas de las extintas FARC. Un mando a distancia abre el broche y deja caer la carga.

Los ataques bajo este modus operandi se intensifican en departamentos convulsos del sudoeste del país como Cauca y Nariño, según reportes de las autoridades. Hasta el momento no dejan muertos. El Estado todavía no utiliza drones de combate contra los subversivos. El martes, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, anunció la apertura de un "proceso de adquisición de aeronaves no tripuladas como herramienta para contener estas acciones terroristas".

En su campaña para tomar el poder luego de su fundación en 1964, las extintas FARC invirtieron millones de dólares en adquirir en el mercado negro todo tipo de armamento. Ahora a los grupos disidentes del pacto de paz que desarmó al grueso de esa guerrilla, conocidos como Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia, les basta con drones comunes que valen menos de mil dólares.

"No tienen que hacer esfuerzo en invertir mucho en tecnología. Creo que lo hacen de forma empírica, sin tener mucho conocimiento técnico de la estructura funcional de los drones", explicó a la agencia AFP Luis Armas, especialista en seguridad y uso de estos aparatos. "Es una tecnología artesanal, pero termina siendo efectiva", agregó el experto.

La AFP consiguió por una fuente oficial transcripciones de llamadas telefónicas interceptadas a miembros del EMC, en las que discuten sobre sus planes para realizar ataques con drones. En una de ellas los rebeldes mencionan la posibilidad de apuntar contra "barrios donde anda la oligarquía" de Bogotá mediante el uso de un "vehículo aéreo no tripulado".

La policía de la capital colombiana reveló el martes pasado la adquisición de un "Dronebuster 3", una herramienta similar a una escopeta que desconecta la señal de cualquier dron en un kilómetro a la redonda. Aunque son escasos los registros fílmicos de los aparatos utilizados por las disidencias, un comandante guerrillero del sudoeste del país aseguró que es un tema de interés para los insurgentes. "Si el enemigo se está preparando con drones, pues claro que nosotros también tenemos que mirar cómo nos ponemos a la par", dijo en un mensaje de audio.

"Están mejor armados"

En Popayán, la capital del Cauca, la alcaldía prohibió el vuelo de drones tras un ataque con explosivos del 7 de junio contra una estación de policía. En ciertas poblaciones el zumbido de uno de esos aparatos se convirtió en señal de alerta. Hace menos de una semana una niña resultó herida por un explosivo que cayó cerca de un hospital luego de ser liberado desde un dron, en el municipio de Suárez.

Dos ataques más en Argelia, otro municipio de Cauca, hirieron a tres soldados y destruyeron algunos techos. "Los grupos armados están demostrando que están mejor armados, que tienen mejor tecnología", dijo a W Radio el secretario de Seguridad del departamento, Miller Hurtado, quien denunció que los drones de los rebeldes no tienen suficiente tecnología para marcar objetivos precisos, por lo que están impactando cerca de edificaciones civiles como escuelas.

Para Jorge Restrepo, investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, el uso masificado de drones por parte de los rebeldes "significaría un salto de capacidad militar enorme" para estos grupos ilegales. Es un instrumento "básicamente para hacer terrorismo" y para "el cual las Fuerzas Armadas no están preparadas", alertó Restrepo. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que por el momento las "capacidades" del Ejército son "insuficientes".