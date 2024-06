El bloque de concejales de UxP en Campana denuncia que el ejecutivo local que encabeza Sebastián Abella protege a Christian Amaya, concejal del PRO actualmente con licencia, acusado de daños y amenazas contra un medio local, Campana Noticias. La causa se tramita en el Juzgado de Garantías Nro. 2 de la Departamental Zárate Campana, y pronto llegará al juicio oral.

Sostienen que, además, Amaya está “refugiado” como director o subdirector de Parque Automotor, pero no pueden confirmarlo porque no logran acceder al organigrama oficial del municipio.

Amaya, considerado por fuentes locales la mano derecha del intendente Sebastián Abella, fue detenido in fraganti realizando pintadas contra el mencionado medio, poco después de que Abella se negara a condenar la primera tanda de pintadas, cuyo repertorio incluía “Kampana Noticia$” y “Kampana noticia$ miente”.

Cuatro años de hostigamiento

“Esta historia comienza en 2020, en plena pandemia”, explica Mariano Ruiz, uno de los fundadores del medio digital Campana Noticias, junto con Leonardo Fay. Entonces, Ruiz, que era el director periodístico, recibió la visita del jefe de gabinete, Ezequiel Sabor, quien venía de ser secretario de Trabajo de la nación durante la gestión de Mauricio Macri, junto al secretario de Comunicación, Martín Seguín.

Ruiz le cuenta a Buenos Aires/12: “Me mostraron gráficos y me explicaron que, para la pauta oficial que recibíamos, le dábamos demasiado espacio a la oposición. En ese momento, ya había pasado un mandato completo de convivencia normal. Les expliqué que no podíamos aceptar condicionamientos de ese tipo y me declararon la guerra”.

“La guerra” consistió en la eliminación de la pauta municipal, en la prohibición para los funcionarios de hablar con el medio, en el bloqueo del acceso a toda información pública y en una campaña de aprietes para que los anunciantes privados se retiraran del medio. “Un desarrollador que no era de acá estaba haciendo un country, vino muy asustado a pedir que bajemos su banner porque le había caído una inspección”. A eso se le sumaron las pintadas.

Con esa presión económica y política, Campana Noticias pasó los siguientes tres años luchando para sobrevivir y evitar la quiebra. Hasta que, a principios de 2023, Ruíz dejó formalmente de integrar Campana Noticias, para encabezar la lista de concejales de Unión por la Patria. Entonces, la ofensiva recrudeció.

“El 25 de enero, día del aniversario del crimen de Cabezas, nos pintaron Campana Noticias miente en la fachada" cuenta Ruiz que recuerda haberle propuesto al intendente que condenara el hecho. Respondió que "no le interesaba". Entonces, al sentirse en riesgo, se inició una causa por amenazas, que recayó en la fiscalía a cargo de Ana Laura Brizuela.

A principios de abril del año pasado un móvil policial detuvo a Cristian “Pipen” Amaya mientras realizaba pintadas contra Campana Noticias. Al ser detenido dio un nombre falso, pero la fiscal lo identificó rápidamente.

A lo largo de la instrucción, Amaya fue patrocinado por Lucía Schirripa, que además es la abogada apoderada de la municipalidad. Se negó a declarar tres veces y estuvo al borde de ser declarado en rebeldía. Todos sus recursos de apelación fueron rechazados y en los próximos meses se iniciará el juicio oral en su contra.

"La defensa de Amaya se centra en la cuestión de los daños, porque es la menor de las imputaciones, por haber pintado una pared, el tema es que lo que pintó forma parte de una campaña de amenazas y desprestigio a un medio de comunicación y que él es funcionario público, lo cual constituye un agravante", concluye Ruíz, que considera la conducta de Amaya como ejemplo del clima de impunidad con que se maneja el oficialismo local.

Fuentes judiciales sostienen que, si se confirma la culpabilidad del daño, se desprende lo consecuente, de manera que Amaya quedaría seriamente comprometido en la denuncia por amenazas, que inició Ruiz cuando arreciaron las pintadas.

En el escrito por el cual la cámara rechaza a apelación se argumenta: "Entiendo que no puede perderse de vista que quien realizara la pintada antes descripta se desempeñaba en ese momento como concejal en el Concejo Deliberante de Campana, es decir que se trataba de un funcionario público y quien además al ser interceptado por el personal policial brindo dados falsos acerca de su identidad, por lo que puede concluirse que la reacción penal resulta en este caso necesaria, racional y proporcional".

Protección

Apenas trascendieron los hechos, Amaya pidió licencia y fue reemplazado en el concejo deliberante por su suplente. En la última sesión, UxP solicitó que, tal como se había acordado en comisiones, se tratara sobre tablas su suspensión hasta tanto se resolviera su situación. El PRO, que tiene mayoría, se negó y la oposición se retiró del recinto.

Amaya siguió la sesión entre el público. Fuentes locales afirman que es habitual verlo transitar los pasillos del palacio municipal. Ante esta situación, UxP reclamó acceso al organigrama oficial, para verificar si había sido designado en alguna área ejecutiva. Los trabajadores sostienen que está como director o subdirector de Parque Automotor, pero el ejecutivo no responde el pedido de información.

La de Amaya será la primera de las tres causas que involucran a figuras cercanas a Abella en llegar a juicio oral. Más tarde se inició una contra Martín Seguín, ex secretario de comunicación, por abuso sexual contra una empleada. La más reciente es la que investiga el sponsoreo de los proveedores del municipio al auto de TC del intendente. Abella se encuentra actualmente de licencia, presumen en la oposición, para hacer frente a las dos próximas carreras de esa categoría, el 7 de julio en Posadas y el 28 en San Juan.

Campana es un partido ubicado en la intersección de las rutas 9 y 6, integra la primera sección electoral y, de acuerdo al censo de 2022, tiene actualmente 110 mil habitantes.