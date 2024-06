La Ley Bases debería recibir dictamen en Diputados esta semana y o bien aprobarse con los cambios en el Senado o bien que Diputados insista con la redacción original. Esta disyuntiva es especialmente un dolor de cabeza para los radicales. Sus senadores negociaron cambios que ahora podrían no ser respetados por los diputados del mismo partido, como ya salieron a decir algunos. El sector de Rodrígo de Loredo, que preside el bloque, está dispuesto a insistir con algunos de los artículos originales, contra lo acordado en el Senado. En cambio, De Loredo puso una condición para aprobar Ganancias: que el Gobierno se lo pida públicamente. En cambio, los diputados agrupados en torno a Facundo Manes piensan que lo mejor sería dejar la ley con las modificaciones del Senado y aprobarla así de forma definitiva. Solo dejaban un resquicio para la cuestión fiscal. Así las cosas, la UCR podría encaminarse a una votación dividida y, encima, que se choque de frente contra la negociación de los senadores del mismo partido.

Hay que recordar que, cuando se trató en primer lugar en Diputados, se vieron las mismas diferencias entre el sector de De Loredo y el de Manes. Pero los de este último son los que ahora están más en la línea de que hay que respetar los que acordaron los senadores, en especial los de su mismo partido. "La ley Bases viene arrastrándose hace meses. Involucra no solo la sanción de una ley, sino un equilibrio institucional muy grande. Para mi, no es menor atender las modificaciones del Senado. Son correcciones atendibles", consideró el diputado radical Pablo Juliano, que forma parte de este sector.

Reyes de la discordia

Por el contrario, la diputada Roxana Reyes ya se mostró dispuesta a romper todos los acuerdos que hizo la UCR en el Senado. "Si hay una intención del bloque oficialista de volver a tratarlo en Diputados y nosotros ya acompañamos, no veo ninguna razón para no volver a tratarlo en Diputados", dijo en un reportaje con radio Splendid. Y por si no quedó claro: "Los votos que manifestamos en Diputados, si hay intención de volverlos a tratar, van a estar".

Reyes, incluso, mencionó los temas puntuales en lo que insistiría con la redacción original: "Aerolíneas es un tema que se está tratando. Si hay intención del bloque oficialista de insistir, nosotros que acompañamos desde Diputados, lo vamos a acompañar", remarcó. Ese tema, puntualmente, fue uno de los que el oficialismo en el Senado aceptó dar de baja para conseguir el voto del senador radical Pablo Blanco. ¿Qué pensará Blanco de que los diputados de su partido estén dispuestos a acompañar la ruptura de los acuerdos? "En esto lo bancamos a Blanco", dicen desde el sector de Manes, donde ven que hay que respetar los acuerdos alcanzados.

El sector de De Loredo no tiene tan resuelvo ponerle el rostro a reinstalar ganancias."En cuanto a Bienes Personales y Ganancias, el bloque radical ya tuvo votos divididos, por lo que podría repetirse", hipotetizó Reyes, pero también dijo: "Hay quienes dicen que habiendo sido rechazada totalmente ganancia en el Senado, no podía volver a tratarse en diputados. Creo que se puede imponer esta posición porque es la que corresponde".

Manes por las modificaciones

En el sector de Manes opinan que hay que ser astutos con Ganancias, para que Milei no pueda volver a achacarles que no le quieren dar las herramientas para gobernar, pero tampoco quieren ser los que le digan a 900 mil trabajadores que van a tener que pagar más impuestos. "Primero que lo pida el Gobierno y después vemos", indican. Consideran que tiene que quedar en claro que es Milei el que reinstituye Ganancias. El mismo que votó su eliminación el año pasado.

Para la Ley Bases, en tanto, el mejor escenario para los diputados de Manes sería un tratamiento veloz y sin cambiarle una coma a lo que vino del Senado. Hicieron un análisis de las 39 modificaciones y están de acuerdo en la gran mayoría. Solo queda abierta una puerta para la parte fiscal aunque, aclaran, si fuera por ellos, también saldría sin Ganancias: "Esta ley combina recesión con impuestazo y no nos gusta nada", remarcan.

De Loredo en negociaciones

Como ya quedó claro, el sector de De Loredo es más permeable a la intención del Gobierno de que varios de los acuerdos que firmaron en el Senado ahora sean borrados con el codo. Por eso, el presidente del bloque salió a aclarar su postura en un extenso hilo de Twitter: “Vamos a aprobar la Ley Bases y el Paquete Fiscal como ya lo hicimos y como ya intentamos hacerlo en enero”, remarcó su vocación dialoguista.

Ahora, cuando se analiza capítulo por capítulo De Loredo plantea distintas cuestiones para la Ley Bases y para el paquete fiscal. Sobre la primera, remarcó que "privatizar empresas es necesario ante el mal manejo y los elevados déficits que pagan los argentinos con sus impuestos". Lo cual daría la pauta de que podrían acompañar el regreso de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, del Correo Argentino y de Radio y Televisión Argentina (RTA). "No estamos obligados a votar lo mismo que los senadores", remarcó el jefe de bloque.

Sobre la Aerolínea de bandera, pidió aclaraciones sobre si hubo un acuerdo donde el Gobierno está cambiando su posición según el interlocutor: “La privatización de Aerolíneas tiene que ser aclarada. Si contó con un acuerdo de Senadores y el gobierno, o si simplemente no obtuvo el número en el recinto", se preguntó De Loredo. Al parecer, en el segundo caso, ve una puerta abierta para privatizar. De hecho, dejó una larga serie de argumentos que muestra que está a favor de privatizarla de nuevo.

En cambio, De Loredo dijo que “los acuerdos y los cambios que el Senado formuló en Delegaciones, RIGI y otros aspectos de la ley han mejorado los textos y contarán con nuestro acompañamiento". Es decir, esa parte quedaría como vino del Senado.

En suma, las privatizaciones podrían volver, lo que es delegaciones de facultades y RIGI seguirá igual y el paquete fiscal tiene una condición especial, según De Loredo: “La restitución de la cuarta categoría tiene que ser un pedido explícito del gobierno, que decidió demagógicamente eliminarlo junto con Massa en el proceso electoral. Nosotros nos opusimos y ya lo hemos acompañado tres veces", escribió, cansado de levantar la mano.

Así que quiso -al igual que plantea el sector de Manes, en eso no hay divisiones- que el Gobierno se ponga al frente y deje bien en claro que ellos quieren restituir el impuesto a las Ganancias a los trabajadores: "Debe haber un pedido claro que el Ejecutivo lo necesita para sus objetivos económicos. Solicitado esto, no tenemos inconvenientes, ya que lo que votamos una vez lo hicimos a conciencia", afirmó. De esta forma, todo el bloque podría terminar votando a favor de Ganancias. También De Loredo dijo que acompañará que se baje Bienes Personales. Contrario a Reyes, De Loredo sí interpretó que ambos impuestos pueden ser restituidos por Diputados, pese a que el Senado ya los rechazó.

Como se puede ver, en el radicalismo hay de todo, menos unanimidad. Algo que probablemente se verá en la sesión en la que se vuelva a discutir la Ley Bases.