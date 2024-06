La Copa América 2024 configura una oportunidad inigualable en la continuidad de éxito de la Selección Argentina. Vigente campeón del continente, de la Finalissima y del Mundial, el equipo que conduce Lionel Scaloni busca extender el dominio absoluto de la mano del capitán Lionel Messi y compañía.

Los integrantes de la actual Selección, que ya debutó con una victoria por 2-0 ante Canadá y aguarda por el choque de este martes frente a Chile, tomaron el legado de los otros dos planteles que habían conquistado el mundo: los de Argentina 1978 y los de México 1986.

La recordada proeza de aquel segundo equipo, conducido por Carlos Bilardo, retroalimenta con el paso del tiempo las hazañas del capitán Diego Armando Maradona, artífice de la Mano de Dios y del Gol del Siglo ante Inglaterra, del que se cumplieron 38 años la última semana.

A propósito del recuerdo, el restaurant llamado "10 Igual a Nadie", en el que toda la artística y hasta los platos simbolizan porciones de la vida de Maradona, realizó una reinauguración de su espacio en Juramento 1700 y se entrelazó con la actualidad, en la palabra de viejas leyendas de aquellos dos Mundiales, presentes en el evento.

"Estoy muy entusiasmado con esta Selección. Nosotros, los que jugamos, sabemos que los partidos hay que jugarlos, pero yo veo un equipo diferente: cómo se entrega, cómo juega, el que entra y sale sabe que el que lo reemplaza se quiere quedar con el puesto. Hay una competencia sana; eso tiene muchísimo valor", expresó Ubaldo Matildo Fillol, emblema del arco en la indeleble Selección de 1978, dirigida por César Luis Menotti.



El Pato también soltó un fuerte elogio para Scaloni: "También le presto mucha atención a lo que dice Scaloni. El mensaje que quiere dar manda; envía un mensaje de que no se ganó nada cuando se ganó todo. El Mundial ya pasó: hay que vivir el momento. Los jugadores no se relajan. Desde que está Scaloni nunca vi que la Selección subestime a un rival".

La insoslayable comparación con el Dibu Martínez, el arquero de la triple conquista de la Selección de la tercera estrella, arrojó la definición del Pato: "Hay muchas similitudes conmigo. Es un arquero con mucha presencia. Es ganador. Se ve que es un líder positivo dentro del grupo. Y hay muchas atajadas suyas que yo ya había hecho; quizá por eso nos comparan".

Héctor Enrique, motorcito de los campeones de 1986, también se ilusiona con la extensión del gran presente de la Selección: "Le va a ir muy bien en la Copa América. Tiene muy buenos jugadores y un gran cuerpo técnico. Renueva futbolistas y cada vez juega mejor. Lo más importante era salir campeón del mundo y este equipo lo logró. Nos dieron una alegría inmensa a todos los argentinos que tuvimos la suerte de jugar en la Selección, pero sobre todo al pueblo argentino".

Autor de la afamada "asistencia" en la mitad de la cancha para que Maradona construyera el Gol del Siglo, en el que apiló a cinco ingleses, manifestó en torno a la gesta de Qatar 2022: "Tuvimos a Messi en un nivel increíble. Se puso la 10 de Messi y un poquito la de Maradona. Se puso la del Diego. Messi es un jugador extraordinario; siempre tuve el deseo que Messi pudiera levantar la Copa del Mundo. Hoy hay muchos que se lo tatúan por haber ganado el Mundial, pero si no lo ganaba no le debía nada a nadie".

¿Quién fue el Negro Enrique de los héroes de Qatar? El ex mediocampista no tiene dudas: "Antes del Mundial, cuando no había sido convocado, me llamó un periodista para decirme que algunos comparaban a Enzo Fernández conmigo. Me puso contento porque tiene mucho del primer pase, mucho manejo de pelota. Creo que exageraron un poco, pero los dos corrimos, metimos y dejamos todo por la camiseta".

La sentencia, como no podía ser de otro modo ante el motivo del encuentro, sintetizó la figura de Diego: "Maradona es el fútbol. Yo no conozco a ningún argentino más argentino que Diego Armando Maradona. Cada vez que haya una pelota lo primero que van a decir es la palabra Maradona. Nos dio muchas alegrías: nunca se olvidó de dónde salió, siempre peleó para el poder y defendió a los de abajo. Todo eso lo hizo mucho más grande".

