Desde Lima

Avanza un nuevo intento de consagrar la impunidad para los violadores de derechos humanos. El Congreso controlado por el fujimorismo y sus aliados de derecha y extrema derecha tiene en agenda votar una ley que significaría liberar a los represores condenados por sus crímenes y cortar los procesos judiciales en marcha.

De acuerdo a la Fiscalía de la Nación, son unos 600 procesos judiciales los que se verían truncados con esta ley. Calificada como una amnistía encubierta, beneficiaría a cientos de represores y le negaría el derecho a la justicia a miles de víctimas. Uno de los beneficiados sería el exdictador Alberto Fujimori. Esta ley de impunidad ha sido aprobada en el Congreso en primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones. Está pendiente su ratificación en una segunda votación.



Matanzas masivas

Con esta ley se pretende dejar en la impunidad las matanzas masivas que arrasaron comunidades campesinas, miles de secuestros, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones sexuales, cometidas durante los años del conflicto armado interno, que entre 1980 y 2000 enfrentó al Estado con el grupo maoísta Sendero Luminoso y el guevarista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) como actor menor. Hubo cerca de 70 mil víctimas, el 75 por ciento pobladores andinos quechuahablantes. En 1995 Fujimori dio una ley de amnistía, anulada en 2001 después de la caída de su dictadura. En 2010, el expresidente Alan García promulgó una ley de impunidad, pero ante la abrumadora crítica fue derogada.

Esta nueva ley, que en buena medida es una copia de la que dio Alan García, señala que las violaciones a los derecho humanos cometidas antes de julio de 2002 ya no podrán ser calificadas como crímenes de lesa humanidad, con lo cual ya no serían imprescriptibles. Se argumenta que como el Perú se adhirió el 1 de julio de 2002 al Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional y en el que se califica como imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad, recién a partir de esa fecha se puede usar la tipificación de lesa humanidad. De esta forma, se cortarían los juicios y las investigaciones fiscales en proceso, y quienes han sido condenados -luego de largos procesos judiciales que se iniciaron después del año 2000- podrían pedir la anulación de esos juicios alegando que los delitos por los que fueron condenados habían prescrito antes de sus sentencias.

El fiscal Alex Osejo, que ve casos de derechos humanos, asegura que es falso que la figura de lesa humanidad exista recién desde 2002. “La imprescriptibilidad de estos crímenes calificados de lesa humanidad no nace con el Estatuto de Roma, tiene un desarrollo mucho más remoto, desde el tribunal de Nuremberg. El Estatuto de Roma es la cúspide del reconocimiento de esta categoría de lesa humanidad, no su nacimiento”.

"Paria internacional"

PáginaI12 conversó con la abogada de las víctimas, Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), quien indica que esta ley va en contra de lo que los jueces peruanos han venido aplicando y de las normas internacionales. “La aprobación de esta ley dejaría al Perú como un paria internacional. En los juicios los abogados de militares y policías acusados pidieron la prescripción, pero los tribunales rechazaron eso, ahora con esta ley pretenden obtener esa prescripción. La intención es garantizar la impunidad total a las violaciones a los derechos humanos. Con una ley quieren arrebatar el derecho a la justicia”.

A la indignada protesta de los organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas, se han sumado pronunciamientos críticos de diversas organizaciones y personalidades. La Fiscalía de la Nación ha emitido un comunicado en el que advierte las nefastas consecuencias de esta ley, que califica como “inconstitucional” y de ser “incompatible con la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos”.

Los familiares de las víctimas han solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que dicte medidas cautelares para evitar las consecuencias de impunidad de esta ley. Organismos de las Naciones Unidas que ven estos temas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros, han expresado duras críticas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha advertido al Estado peruano que esta ley viola las normas internacionales y ha emitido una resolución que ordena suspender el trámite de su aprobación hasta que la Corte IDH se pronuncie. Desde el Congreso han replicado que no están obligados a acatar las resoluciones del sistema interamericano de derechos humanos, a pesar que la Constitución establece la obligación de cumplirlas. El gobierno de Dina Boluarte, con el aplauso del Congreso, ya ha desacatado resoluciones de la Corte IDH cuando indultó al exdictador Alberto Fujimori, indulto que esta Corte ha calificado de ilegal.

Fujimori enfrenta un nuevo juicio por el secuestro, tortura y asesinato de seis campesinos en 1991 por el escuadrón de la muerte Colina, el mismo que cometió las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta por las que el exdictador fue condenado a 25 años. El indulto no lo protege de este proceso judicial, que puede llevarlo de regreso a prisión. La aprobación de esta ley que impulsa el fujimorismo lo libraría de este juicio al declararse la prescripción de esos asesinatos.

“Es notorio el interés de favorecer a Fujimori. Si esta ley es aprobada tendremos que ir a cada juez caso por caso solicitando que por un control de convencionalidad declaren la inaplicación de la ley por ser inconstitucional. Esperamos que los jueces defiendan las sentencias que han dado. Pero la ley amenaza a los jueces para que la apliquen estableciendo que deben hacerlo ‘bajo responsabilidad’. Iremos a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre la aplicación de esta ley. Recurriremos a todos los organismos, naciones e internacionales. La otra parte podría iniciar medidas de habeas corpus exigiendo la aplicación de la ley, y a partir de ahí podrían llegar al Tribunal Constitucional, que es favorable a los sectores que quieren dar esta ley.”, afirma la abogada Gloria Cano.

Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta asesinados por el régimen fujimorista, le señaló a este diario que toman este nuevo intento de consagrar la impunidad “con indignación y rabia”. Asegura que los familiares seguirán firmes en su lucha por justicia, que ya lleva décadas. “Esta ley significaría arrebatarnos el derecho a la justicia, a la poca justicia que tenemos porque son pocos los casos con sentencias. Esta ley a favor de los violadores de derechos humanos atropella nuestro derecho a la verdad, la justicia, la memoria y a una reparación digna. La impunidad genera la repetición de estos crímenes. A este gobierno no le interesa los derechos humanos y el respeto a las normas internacionales. Vamos a insistir en nuestro derecho a la verdad y a la justicia”.

Los defensores de los represores justifican esta ley con una narrativa negacionista de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, que pretende convertir a sus perpetuadores en héroes que derrotaron el terrorismo y en víctimas de una supuesta persecución. Una narrativa que se ha reforzado en el último tiempo en el contexto de una ofensiva autoritaria de la alianza entre la mayoría del Congreso y el Ejecutivo. Buscan descalificar los procesos judiciales señalando que ya ha pasado mucho tiempo desde que esos crímenes se cometieron.

En diálogo con PáginaI12, Indira Huilca, excongresista e hija de un importante dirigente sindical asesinado en 1992 por la dictadura de Fujimori, aclara que la demora en los juicios que reclaman los que pretenden archivarlos “es responsabilidad de un Estado que no ha sido capaz de garantizar justicia, es por eso que los juicios siguen abiertos después de 30 o 40 años, eso afecta a las víctimas”. El asesinato del padre de Huilca continúa en la impunidad. “Hay un Estado indiferente hacia las violaciones de derechos humanos -cuestiona Huilca-, crímenes que no fueron aislados, sino que ocurrieron de manera generalizada. Hay un mensaje que quiere imponer una historia de impunidad. Frente a eso uno no puede resignarse ni permitir que la historia se escriba a la medida de ese tipo de intenciones”.