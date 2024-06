La desaparición de Loan Peña

El recorrido por la desaparición de Loan comenzó el 13 de junio al mediodía, cuando el menor, junto a su padre, José Peña, llegó a la casa de la abuela, Catalina. Del almuerzo también participapó su tío, Bernardino Antonio Benítez, y una pareja amiga, Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

Después de comer, cerca de las 14, Loan, junto Benítez, Ramírez y Millapi y sus primos, salió rumbo a un naranjo a pocos kilómetros de la casa de la abuela. Allí es donde según indicaron los mayores Loan fue visto por última vez. Todos volvieron a la casa y aseguraron que, según su hipótesis, quizás Loan había regresado por su cuenta.

Por eso, ya el 14 de julio comenzó a circular la noticia y a intensificarse la búsqueda de Loan en la zona de la casa de la abuela, una zona agreste y pantanosa. Esa tarde, hallaron una zapatilla de Loan a 3 kilómetros de la vivienda. En paralelo, Benítez, Ramírez y Millapi, fueron imputados por el delito de abandono de personas. Cuatro días más tarde, el 18 de julio, quedaron detenidos con prisión preventiva.

Ese mismo día circularon las primeras declaraciones de la familia: indicaron que “había alguien en el monte y se lo agarró”. "Alguien se lo llevó. No puede ser, no se puede haber perdido, alguien se lo habrá llevado", dijo María Noguera, la madre de Loan, que agregó: "No hay que confiar más en nadie”.

El padre, José, resaltó: “Empezamos a buscar y vine directo para acá -al lugar de la búsqueda-. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso? No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando”.