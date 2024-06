Ricardo Gareca, al frente de la Selección de Chile, admitió que aún siente como algo especial enfrentarse a la Argentina, en la previa del partido de este martes a las 22 por la segunda fecha de la Copa América.

"Siempre es especial enfrentar a Argentina. Más allá de su importancia, para mí siempre es especial, no es común, lo vivo intensamente, aunque esté totalmente enfocado en la Selección de Chile", dijo el Tigre, quien ya se midió con la Albiceleste cuando estuvo al mando de Perú.

Fueron cuatro enfrentamientos, con dos empates y dos derrotas para Gareca y su Perú: 2-2 en Lima (goles de Ramiro Funes Mori, Paolo Guerrero, Gonzalo Higuaín y Christian Cueva) y 0-0 en La Bombonera en las Eliminatorias hacia Rusia 2018, y 0-2 en Lima (Nico González y Lautaro Martínez) y 0-1 en River (Lautaro Martínez) rumbo a Qatar 2022.



"El día del partido no recibo mensajes, hasta después no lo enciendo, pero tengo cantidad de amigos y familia que lo comentan. Y eso no cambia nada. Mi familia viene y se pone la camiseta de Chile. No cambia nada, vamos a ser argentinos toda la vida pero yo doy todo como profesional, no significa que no sea especial", destacó el técnico que marcó el gol de la clasificación argentina al Mundial de México 1986.

Sobre cómo frenar a Leo Messi, el Tigre afirmó que no es partidario de "marcaciones personales" sino que "habrá que tomarlo por donde se mueve", lo que es complicado por la habilidad del capitán argentino.



Gareca señaló que no conoce a Lionel Scaloni más allá de los saludos antes de los partidos, pero que siente "un gran respeto y admiración por lo que ha hecho en la Selección, que ha sido excelente".

"Argentina cuando ataca es muy eficiente. Mantienen algo que adquirieron desde el comienzo y lo sostienen con eficacia y solidez, y en su convivencia, dentro del campo de juego se los ve unidos", añadió.