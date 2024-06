Desde Roma

Este lunes concluyó en Italia la segunda vuelta de las elecciones municipales (la primera se realizó el 8 y 9 de junio) que mostraron que la centroizquierda avanzó en ciudades importantes como Florencia, Bari, Perugia y Campobasso.

La centroizquierda está integrada en general por el Partido Democrático, socialistas, verdes y el Movimiento Cinco Estrellas. Pero esta alianza no es válida siempre. Todo depende de los acuerdos locales en cada ciudad. Algo parecido ocurre con la alianza de derecha generalmente integrada por los partidos del actual gobierno, Fratelli d’Italia de la primera ministra Giorgia Meloni, Forza Italia fundada por el fallecido Silvio Berlusconi y La Liga de Matteo Salvini.



Esta vez fueron 105 los municipios que votaron en la segunda vuelta ya que las leyes electorales establecen, para los municipios de más de 15.000 habitantes, que cuando ningún candidato obtiene el 50% de los votos, deben ir a la segunda vuelta los dos candidatos más votados. En los municipios con menos habitantes, las elecciones se definen con una sola votación y es elegido alcalde el que consigue más votos.

De las 14 ciudades importantes que hicieron el balotaje, 7 terminaron en manos de la centroizquierda, cinco de la derecha y dos de una lista cívica. Seis de estas ciudades eligieron como jefa del municipio a una mujer. Y esto a pesar de que la afluencia a las urnas fue más baja que en la primera vuelta, según datos oficiales, en torno al 35% -37% en muchos municipios. En Florencia en cambio fue a votar el 65% de los que tenían derecho al voto.

Uno de los casos más interesantes fue el precisamente Florencia (centro de Italia) donde la candidata del centroizquierda Sara Funaro derrotó al derechista Eike Schmidt con el 60,6% de los votos contra el 39,4% de Schmidt. Funaro se convirtió así no sólo en la alcaldesa de una de las ciudades mas famosas de Italia a nivel cultural, sino además en la primera mujer alcaldesa en la historia de Florencia. “Me siento muy emocionada, lo digo sinceramente -declaró a la prensa Funaro-. Quiero dedicar esta victoria a mi abuelo, Piero Bargellini, exalcalde de Florencia cuando ocurrió el tremendo aluvión de 1966 que invadió la ciudad. Él me decía siempre que había hecho tantas declaraciones de amor por Florencia que se debería casar con ella. Yo quisiera poder decirle: ‘Hoy abuelo, me caso yo con ella’. Haré todos los esfuerzos necesarios por Florencia”.

Otros candidatos

Otro caso sorprendente por la cantidad de votos obtenida, el 70,39%, fue la elección del exponente de centroizquierda, Vito Leccese, del Partido Democrático (PD) pero apoyado también por otros partidos progresistas. Leccese será el nuevo alcalde de Bari (sureste de Italia), capital de la región italiana de Apulia, una importante ciudad sobre el mar Adriático que siempre se ha destacado por sus actividades comerciales y mercantiles.

La tercera elegida, mujer y de centroizquierda, fue la candidata en Perugia (centro de Italia) Vittoria Ferdinandi, una psicóloga de 37 años, que llevó adelante la batalla electoral contra otra mujer, de centro derecha Margherita Scoccia. Ferdinandi obtuvo el 52,1% de los votos contra el 47,9% de su rival de centroderecha.

La centroizquierda ganó asimismo en otras ciudades importantes como Potenza (sur, región Basilicata), Cremona (norte, Lombardia), Campobasso ( centrosur, Molise) y Vibo Valentia (sur, Calabria).

La derecha ha avanzado en cambio en dos ciudades importantes como Lecce (región de Apulia, sur de Italia) y Caltanisetta (Sicilia), y en otras menores como Rovigo, Vercelli y Urbino.

Pero la diferencia entre candidatos de centroizquierda y de centro derecha por la cantidad de votos recibida, en varias ciudades fue pequeña (1,4 puntos en Lecce, 2 puntos en Campobasso, 0,8 en Cremona, por ejemplo) lo que, según algunos analistas, habla no sólo de ciudades divididas en dos partes sino de un país cada vez más dividido en dos. Para algunos, la casi paridad de votos entre las dos líneas partidarias significa que la centroizquierda está recuperando el lugar que tenía antes en el consenso público.

Más de 3.600 municipios de todo el país habían votado la primera vuelta el 8 y 9 de junio. Se eligieron intendentes y consejo municipal. Además, la región de Piemonte (norte del país) eligió a su presidente y consejo regional. En los municipios de ciudades importantes como Florencia, Bari, Cagliari, Reggio Emilia, Modena, Bergamo, Pesaro, entre otras, curiosamente ya hubo en ese momento un avance del progresismo, contradiciendo los resultados de las elecciones europeas que en Italia se hicieron los mismos días de las municipales.