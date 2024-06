Newell’s puso a la venta a Brian Aguirre y las ofertas no tardaron en llegar. Boca mejoró la propuesta para quedarse con el delantero pero los dirigentes y el propio jugador pretenden una transferencia al exterior. Clubes de ligas emergentes de Asia mostraron interés por el delantero rojinegro. En el parque Independencia pretenden una venta por más de cinco millones de dólares.

Boca quiere contratar al mejor delantero que tiene Newell’s pero su oferta no satisface a los rojinegros. Es que el xeneize ofrece pagar hasta tres millones de dólares y ceder a algunos de los jugadores que no son considerados por el técnico Diego Martínez. El pase de Juan Ramírez o Norberto Briasco son los jugadores que propuso entregar Boca para completar la cifra de los cinco millones de dólares que piden los leprosos. Pero Sebastián Méndez, nuevo técnico rojinegro, no mostró interés por estos nombres y la dirigencia prioriza el ingreso de dólares para luego invertir parte de los fondos en refuerzos. La negociación no está caída porque para Martínez la llegada de Aguirre a Boca es una prioridad. Se espera que Boca vuelva a la carga con otra propuesta, aunque la dirigencia de Ignacio Astore no se muestra flexible a negociar con el club que preside Juan Román Riquelme. No solo porque es improbable que Boca pague cinco millones por Aguirre, como se pretende, sino por los problemas que tuvieron los leprosos para negociar con Boca cada vez que mostraron interés en un jugador xeneize. Newell's no tiene relación de confianza con Boca y eso le resta posibilidades al xeneize para hacerse de la ficha de Aguirre.

Por eso se espera oferta del exterior por el delantero. De Arabia Saudita llegó un ofrecimiento por el delantero que supera los cinco millones pero el jugador esta dispuesto a esperar por una oportunidad en una liga más competitiva y de Europa. El mercado de pases tiene todavía dos meses por delante y la dirigencia rojinegra también cree conveniente esperar para mejorar la condición de venta del futbolista.

En Newell’s está claro que el jugador a vender es Aguirre. Porque las últimas actuaciones de Ian Glavinovich no fueron buenas y no hay por el defensor oferta alguna, ni se preguntaron condiciones por su pase, como sucedió a poco de debutar en Primera. En cambio Angelo Martino tiene muchas chances de ser vendido pero por una cifra que rondará el millón y medio de dólares y la tesorería leprosa necesita más ingresos para hacer frente a deudas.

En cuanto a refuerzos, el delantero Fernando Cardozo será el primero en llegar. Newell's llegó a un acuerdo con Olimpia de Paraguay para comprar su pase y se espera la firma del arreglo en los próximos días. Cardozo viene para reforzar la ofensiva dado que el único punta de área que tiene disponible Sebastián Méndez es el uruguayo Juan Ignacio Ramírez.