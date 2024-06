La desaparición de Loan Peña mantiene en vilo a todo el país. Luego de once días de búsqueda y tras perseguir distintas pistas e hipótesis, este lunes la investigación pasó a la Justicia Federal, ante las sospechas de que sea un caso de trata de personas. En este contexto, los fiscales que llevaron adelante la investigación durante esta primera etapa emitieron un dictamen en el que plasmaron su versión de lo que pasó en base a las pruebas que reunieron y que llevaron, hasta el momento, a la detención de seis sospechosos. En el extenso documento que remitieron al juez de Garantías Darío Alejandro Ortíz, quien remitió la causa a la Justicia Federal, los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo descartaron que el niño se haya perdido y aseguraron que “lo captaron” con fines de explotación. Asimismo, afirmaron que se “plantaron pruebas”.

"El día 13 de Junio del 2024 a eso de las 15 horas aproximadamente los imputados Pérez y Caillava captaron al menor Loan de 5 años de edad, lo trasladaron a un destino desconocido con fines de explotación, la captación tuvo lugar en mediaciones de la casa Catalina Peña (abuela paterna de Loan) ubicado en Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, Provincia de Corrientes", afirmaron los fiscales en el escrito. Pérez es el excapitán de Navío de la Armada Argentina y Caivilla es nada menos que su pareja y funcinaria municipal del pueblo de 9 de Julio, de donde es oriundo Loan.

Y mencionaron una supuesta complicidad del tío de Loan, Bernardino Antonio Benítez y de la pareja amiga de él, Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, para poder apartar a Loan de su familia durante el último almuerzo en el que se vio con vida a Loan. "Para lograr el objetivo Pérez y Caillava contaron con la colaboración de los imputados Bernardino Antonino Benítez, Ramírez Daniel Oscar y Mónica del Carmen Millapi, ellos llevaron a cabo una manera consistente en sacar al menor de la custodia de su padre, llevándolo a una zona de monte a una distancia de 600 metros del domicilio del menor, con excusa de recoger y consumir naranjas, ayuda sin la cual, los primeros no podrían cometer el delito".

Además, en el escrito también se pronunciaron sobre el accionar del comisario Walter Maciel, detenido y echado de la Policía sospechado de desviar la investigación. "Alteró rastros y pruebas del hecho que descubrí, entorpeciendo de esta manera el curso de la investigación al sacar del barro una zapatilla que luego se confirmó que era de Loan; simulando además que el mismo la había hallado, cuestión que existe evidencia que el calzado fue encontrado por Laudelina Peña, determinándose a posteriori por el informe de subdirector de defensa civil que la evidencia en cuestión había sido colocada intencionalmente para desviar la pesquisa, toda vez Loan no había estado en el lugar de la ubicación de la zapatilla".

"Asimismo, Maciel liberó numerosas citaciones a vecinos que participaron de marchas de protestas comunicándole que debía presentarse ante la UFIC de Goya, pese que este ministerio público no había ordenado la medida. Atentando esta conducta con el normal y eficaz funcionamiento de la administración de justicia y la búsqueda de Loan. En los primeros pasos de la investigación ha intervenido la procuraduría de trata y protección de personas, la Protex, en el expediente FCT 2157/24 y también el Juzgado Federal abrió un expediente", sumó el escrito.

"Sabemos que nos plantaron la zapatilla en el lugar. Nosotros confiamos en lo que nos decían, pero después advertimos que el titular de la comisaría era el que autorizaba todo para desviar la investigación. Inmediatamente, pedimos su detención", reafirmó Castillo durante la conferencia de prensa brindada este lunes. Cabe destacar que, durante días, los fiscales insistían en la hipótesis de que Loan se había perdido en el monte. Ahora descartan de cuajo esa línea de investigación.



Es por ello que, para los fiscales, sobre los seis detenidos deben recaer los siguientes tipos penales: a los imputados Pérez Carlos Guido y Caillava Maria Victoria, configura el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la victima menor de 18 años Art. 145 ter último párrafo, en función del art. 145 bis del CP en carácter de coautores materiales, art. 45 del CP.

Para Benardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramirez y Mónica del Carmen Millapi, configura el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la victima menor de 18 años Art. 145 ter último párrafo, en función del art. 145 bis del CP en carácter de participes primarios, art. 45 del CP.

En tanto, para Maciel Walter Adrian se encasilla en el delito de encubrimiento por favorecimiento real calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor art. 275 apartado 3 inc. a y d, en función del apartado 1, inc. b del CP, en carácter de autor material art.. 45 e inhabilitación especial art. 20 y 20 bis del CP.

Las pruebas

En el mismo documento, los fiscales Barry y Castillo detallaron las pruebas recolectadas durante estos once días de investigación, que los llevaron abandonar la hipótesis de pérdida y dar un giro en la causa.

En primer lugar, los fiscales mencionan los dichos de los menores, que también estaban presentes el día del hecho, en Cámara Gesell. Esto sirvió para reconstruir lo que hicieron los niños desde que llegaron al lugar hasta la desaparición de Loan. Pudieron señalar el lugar por donde había ido el niño, que conduce directamente a la casa de la abuela.

En segundo lugar, destacaron que un niño de esa edad que no conoce el campo hubiese pedido ayuda, gritado o regresado, ya que la dirección donde iba no solamente era en dirección a la casa de su abuela sino en dirección a un alambrado que impedía ir hacia la izquierda, encontrándose con un monte de frente. Por lo que, se replica luego con una reconstrucción del hecho con los imputados, la cual tampoco se pudo extraer conclusiones distintas a la que nos expresaron los menores respecto al lugar, con la particularidad de que ellos si señalizaron por donde había salido.

"Entonces, de la reconstrucción de los mayores tampoco podíamos sostener la hipótesis de que se haya perdido, pero más aún, tenemos un resultado de un rastrillaje y no se lo encontró al menor, que fue buscado inmediatamente con las personas con las que estuvo", sostuvieron.

Pero la particularidad lo tiene el rastrillaje de 25 binomios de perros, de distintos características, para detectar personas vivas, muertas y que no encontraron rastros que salgan de la zona entre el naranjal y la casa de la abuela.

También el informe del hallazgo de la zapatilla, alrededor de 3 kilómetros de la casa de la abuela, la cual también se trabajó con los perros y no marcan rastros que parta del lugar donde se encontró hacia ningún lado.

Esas son algunas de las cosas que se tuvo en cuenta, además del resultado del informe de la prueba realizada en los vehículos de los imputados Pérez y Caillava, el cual fue positivo en ambos, la camioneta que estuvo en el lugar del hecho y el Ford ka Rojo."Desde el primer momento, no descartamos ninguna hipótesis del caso. Se han tomado todas las líneas investigativas del niño, para su aparición. Pero siempre con un norte en dar todas las comunicaciones y alertas posibles e inclusive he dado el alerta amarillo a Interpol. Hay información sensible que puede comprometer a la investigación", indicó Castillo ante la prensa.

"Tenemos material importante pero no vamos a develarlo", completó Barry.