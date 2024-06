La Policía Federal detuvo este lunes en Villa Zavaleta a dos hombres y dos mujeres acusados de integrar una banda de “viudas negras”.

El hecho, que dio origen a la investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, ocurrió en diciembre de 2023 cuando el hijo de la víctima recibió una llamada de su padre, quien mientras balbuceaba le pidió que acudiera a su domicilio para ayudarlo.

El primogénito llegó a la casa de su progenitor situada en la Ciudad de Buenos Aires y lo encontró tendido en el piso, visiblemente desorientado, con pérdida de movilidad y coordinación.

El damnificado le contó a su hijo que concretó un encuentro con una mujer a través de una aplicación de citas. Después de cenar en su propio departamento, compartió unas bebidas y perdió el conocimiento.



Personal del SAME constató que la víctima se habría intoxicado con una sustancia desconocida, aunque su vida no corría peligro. Además, el hombre notó que le robaron tres notebooks, un reloj, U$S 12.000, 300 mil pesos argentinos, 8 pistolas de diferentes calibres y marcas, tres mochilas, dos cargadores de carabina, 250 cartuchos teflonados calibre 9 mm, 500 cartuchos de balas con punta cobreadas, además de otros elementos de valor.

Elementos incautados por la Policía Federal. (Foto: Policía Federal)

En tanto, efectivos de la Comisaría local de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad obtuvieron huellas de la escena del crimen de tres personas diferentes e identificaron a dos mujeres con antecedentes penales.

Con toda la información conseguida, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 23, a cargo del Marcelo Retes, puso en manos de dicho Departamento la investigación de la causa.

Los investigadores determinaron la participación de dos hombres, padre e hijo, que hacían de campana, mientras las mujeres asaltaban, quienes además eran los encargados de la logística de la organización y del traslado de las criminales en cada delito.

Por otra parte, se estableció que uno de los hombres, quien presenta antecedentes por venta de estupefacientes, era pareja de una de las acusadas y que todos los implicados residían en la Villa 21-24, más conocida como Villa Zavaleta.

En este sentido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 44 y la Secretaría N°115 ordenaron cuatro allanamientos en el asentamiento.

Fueron detenidos dos hombres y una mujer de nacionalidad paraguaya de 44, 67 y 23 años respectivamente y otra acusada argentina de 19 años.

Fueron detenidos dos hombres de nacionalidad paraguaya. (Foto: Policía Federal)

Los agentes decomisaron una pistola calibre 32, un revólver del mismo calibre, treinta y tres municiones calibre 32, un revólver réplica de gas comprimido, un blíster de pastillas (cuya sustancia pudo haber sido utilizada para adormecer a la víctima), una notebook, una tablet, una mochila, una máquina de afeitar eléctrica, siete municiones calibre 38, tres municiones 9 milímetros, 11 teléfonos celulares, una pistola eléctrica marca Taser, 206.700 pesos argentinos, 263 dólares estadounidenses, 15 euros, una cédula verde y demás elementos de interés para la causa.También los agentes decomisaron

Los aprehendidos junto con los elementos incautados, quedaron a disposición del magistrado interventor.