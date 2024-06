Trabajadoras y trabajadores desocupados, buscando más trabajo porque sus sueldos no les alcanza, o ya desalentados por no encontrar empleo son algunas de las imágenes que resultan de los primeros datos oficiales de empleo que publicó este lunes el Indec en la era de Javier Milei. El desempleo alcanzó al 7,7 por ciento de la población económicamente activa en el primer trimestre del año, y creció 0,8 puntos por encima del 6,9 por ciento de un año atrás. Pero no solo eso: también aumentó 1,2 puntos la cantidad de gente que busca trabajar más horas (porque su sueldo no le alcanza). Construcción e industria, los sectores más afectados.

En apenas tres meses (desde el último dato disponible del cuarto trimestre del 2023), el desempleo aumentó de 5,7 a 7,7 por ciento, lo que significa una pérdida de 404 mil puestos de trabajo desde que asumió Javier Milei. Si bien las comparaciones directas entre cuatrimestres no son metodológicamente correctas por el efecto estacionalidad, la suba de dos puntos porcentuales entre un cuarto y un primer trimestre está muy por encima del promedio de los últimos años (que el desempleo aumentaba 0,6 puntos entre esos dos periodos).

*Trabajadores pobres

Pero no es solo el guarismo de desocupación el que muestra los efectos del modelo económico de Javier Milei: "Un elemento que evidencia la crisis del mercado de trabajo es que además de la desocupación, aumenta la cantidad de ocupados que buscan trabajar más horas", asegura en diálogo con PáginaI12 el coordinador área de producción y trabajo del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) Darío Romano, "esto se explica por la fuerte caída de ingresos de los trabajadores profundizada por la política del nuevo gobierno". En efecto, la cantidad de gente con empleo que se encuentra buscando activamente trabajo aumentó de 14,8 a 16 por ciento entre los primeros trimestre de 2023 y 2024. Complementariamente, el salario real cayó 17 por ciento desde noviembre.

*Efecto desaliento



"Simultáneamente al incremento del desempleo, se observó una reducción de la población económicamente activa. Esto puede atribuirse, en el contexto de la recesión económica, a una disminución en la búsqueda de empleo por parte de la población debido a las perspectivas negativas para encontrar trabajo", asegura la consultora LCG.

Cuando una persona sin empleo no busca empleo activamente en el momento en que se lo consulta es registrado como inactivo, y no como desempleado. Este efecto se lo conoce en economía como "desaliento" y, si bien aparece en tiempos de crisis (fue notorio durante el 2020 post cuarentena, e incluso en los años 90), sirve a las estadísticas oficiales para matizar el número de desempleados porque se reduce la base de las personas que buscan trabajo.



* Jefes de hogares

Si bien la brecha de género persiste en los índices ( la tasa de desocupación fue de 8,4 por ciento para las mujeres, y de 7 por ciento para los varones), los analistas ponen foco en el segmento de jefes de hogar, que son los principales sostenes económicos de las familias: "La suba del desempleo en jefes de hogar es para seguir de cerca", alertó el Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma Luis Campos, "pasó del 3,8 por ciento un año atrás al 5 por ciento en el primer trimestre de este año. Por sexo y rango de edad la suba interanual más importante se dio en varones de 14 a 29 años, que pasaron del 12,8 por ciento al 14,1por ciento".



*Por sector



Otro de los impactos directos de la "motosierra" que Javier Milei aplicó desde que asumió en diciembre con el único objetivo de mostrar un resultado fiscal positivo se puede ver al hacer doble click en los sectores que se vieron más afectados por la pérdida de empleo. La industria manufacturera, la construcción y el servicio doméstico son los sectores que mayor cantidad de empleo perdieron entre 2024 y 2023.



*Por zona

A nivel geográfico también se observan disparidades en el aumento del desempleo entre las regiones. El Gran Buenos Aires (GBA) y el Noreste fueron las más afectadas con incrementos de 1,3 y 1,4 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con el año pasado, alcanzando tasas del 9 por ciento y 5,9 por ciento. Los tres aglomerados con mayor desocupación están en la provincia de Buenos Aires: partidos del Gran Buenos Aires (9,9 por ciento), San Nicolás – Villa Constitución (8,7 por ciento) y La Plata (8,2 por ciento). Por otro lado, la región pampeana mostró una disminución del desempleo de 0.5 puntos porcentuales, alcanzando el 6,8 por ciento.