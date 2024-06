BOCA DE BUZON EN BRANDON

Se vienen dos fechas explosivas con un show de canciones furiosas, pop marginal y poesías compuestas e interpretadas por el dúo performático Boca de Buzón, comandado por la cantante, escritora y guitarrista Paula Maffía junto a la actriz y poeta Mana Bugallo, con promesas de clásicos y sorpresas varias. Se pueden adquirir entradas anticipadas con descuento enviando un mail a [email protected]. Miércoles 26 y domingo 30 de junio a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

FONDO DE LA NOCHE EN CEDINCI

Se presenta en la sede del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI) el “Fondo de la Noche”, conformado por los archivos de Carla Tintoré y Cristián Trincado, DJs y figuras clave del movimiento autogestivo del under porteño de la década del 90 en adelante, íconxs del movimiento "resistdance". Participan Guadalupe Gallo, Ernesto Lavega, Cristian Trincado y la responsable del área de archivos del CeDInCI, Eugenia Sik. Habrá también proyección de videos, musicalización según la época, posibles abordajes sobre la noche y sus circuitos a lo largo de la historia y más. Viernes 28 de junio a las 19 en el CeDInCI, Rodríguez Peña 356.

FIESTAS

Brandon & Loca. Casa Brandon ​y Loca ​se unen ​p​ara festejar en el día internacional del Orgullo ​con una fiesta a pura música y baile a total beneficio de la carroza Loca​. Participación inclusiva de Bond, Lastbeats y la presentación del video "Carroza Loca 2023". Viernes 28 de junio a las 23:59 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Fiesta Gay. Un encuentro a puro show y sudor para celebrar la diversidad con la presencia de Electrochongo, La Puta Ama, Nenemostro, Royka, Panza, perfo de Dan y hosteo de Hija e Tigre. Además habrá feria, regalos y sorpresas. Viernes 28 de junio a las 21 en Guajira - Espacio Cultural Alternativo, calle 49 nro. 484 e/4 y 5, ciudad de La Plata.

Club 69 Winter Pride. Fecha orgullosa de la fiesta más descontrolada junto a las estrellas asiduas del Club y las sorpresas comandadas por el ballet irreverente de bailarinxs, performers, drags y los nuevos Live Shows de la Compañía Inestable del Sixty Nine! Participación especial de Segni, Victoria Why Not y Nico Monjes. Sábado 29 de junio a las 23:59 en Niceto Club, Av. Niceto Vega 5510.

RECITALES

No es un secreto. Ciclo de arte LGTB+. Nueva fecha del ciclo, en esta oportunidad, para celebrar la Ópera Orgullosa: esta cuarta edición será protagonizada por el show musical de Ópera Queer, para luego compartir colectivamente una charla entre Ferni y Luchi de Gyndelfeldt junto a Diana Zurco. Entrada libre y gratuita. Viernes 28 de junio a las 19 en CCEBA, Paraná 1159.

Radiolandia Tango. El dúo formado por Tita de San Telmo y Santiago Demarco se presenta con un show en vivo, al sobre y con entrada libre, para disfrutar de un domingo de tango junto a grandes artistas invitades como Nico Velázquez, Salustiano, Dolly Kent, La Fer y Maleva Santomil. Domingo 30 de junio a las 22 en Perú 269.

Lesbi & The Holograms. Tocan en vivo junto a Guineana para dar un show de alto volumen en el marco del orgullo internacional. Habrá también feria independiente y autogestiva y Flash Tattoo. Entrada a la gorra. Sábado 29 de junio a las 19 en la Galería Masao, Guevara 365.

Anto Campodónico + Sol de Sol. El dúo surgido de la fusión de diversos universos y del arte se presenta con una selección de referentes que han inspirado y que lo siguen haciendo, para compartir música en vivo con sorpresas y novedades. Jueves 27 de junio a las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

Anikké. Se presenta con un show especial surgido del encuentro de canciones a partir de músicxs que se conocieron activando en la asamblea de su barrio. Comparte escenario con Montarosa (Solo set), Laura Carsoglio y Leonel Parful. Viernes 28 de junio a las 21:30 en Páramo Cultural, Carlos Calvo 3974.

CINE

Ocupar, resistir, transformar. Se proyecta el documental de Jonathan Fonseca que recorre la historia del equipo de rugby Ciervos Pampa: anécdotas y experiencias del primer equipo de rugby diverso de Latinoamérica, nacido en 2012, que consiguió en 2017 obtener el status de Club Deportivo, luego de haber sido sus jugadores excluidos de clubs y organizaciones deportivas por su identidad u orientación sexual. Entrada libre y gratuita. Jueves 27 de junio a las 19:30 en el Centro Cultural Paco Urondo, 25 de Mayo 201.

Movie Night. ICANA, el Instituto Cultural Argentino Norteamericano, invita a la proyección de películas 100% en inglés para celebrar el Orgullo. Programación completa y solicitud de entradas gratuitas en la bio de Instagram: @icanabsas. Miércoles 26 de junio a las 18 en ICANA, 3 de Febrero 821.

TEATRO

Canción de cine argentino. Un recorrido musical en pantalla grande por las películas icónicas del cine nacional, con dirección de Carlo Argento y Emiliano Samar y protagónico de Francisco Pesqueira en voz e interpretación. Funciones: miércoles y jueves a las 19 en el Cine Teatro El Plata del Complejo Teatral de Buenos Aires, Av. Juan Bautista Alberdi 5765.

Hijo del campo. Función especial en el mes del Orgullo de la obra teatral escrita y protagonizada por Martín Marcou y música en vivo de Carolina Curci: un tiempo de esquila que señala el monótono verano patagónico, en donde puertas adentro habita una gran soledad en el interior de un gaucho queer. Sábado 29 de junio a las 21 en Espacio Tole Tole, Pasteur 683.

TERTULIAS

Magia. Tercera edición del festival de poesía con talleres, lecturas, ferias y mucho más. Participan Fernando Noy, Inés Púrpura, Carlos Ríos, Vera Buendía, Alicia Melo, Minner, Rocío García, Sabrina Alanés y muches más. Programación completa en Instagram: @magia.festival. Sábado 29 de junio desde las 19 y domingo 30 de junio desde las 17 en la Biblioteca Popular José Ingenieros, Independencia 669, Zárate, Provincia de Buenos Aires.

Artivismo de apañe lésbico. Organizado por Lesbianes Autoconvocades por Barracas, un evento especial del 28J para continuar con la colecta y la visibilización de lo que fue la Masacre en Barracas. Una noche llena de música, lecturas, poesías, proyecciones, mesa gráfica y más intervenciones artísticas. Viernes 28 de junio a las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

Feliz y complejx. Nueva fecha de la tertulia con la participación especial de Mana Bugallo, Amit Duek, Vir del Mar, Ale Berón y Tomás Llancafil. Habrá lecturas, tragos, perfos y mucho más, con entrada a la galera. Viernes 28 de junio a las 20:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

RapiCitas Queer. Se viene un encuentro caliente y divertido para matchear y conocer gente nueva, hacer amigues, novies, amantes y vínculos de todos los colores, con citas de 10 a 5 minutos y preguntitas para romper el hielo. Hostean Max y Tupé Tess Sora Knights. Entrada a la gorra consciente. Domingo 30 de junio a las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

DANZA

Las Bernardas. Estrena la obra de Teresa Duggan, como parte del ciclo Devenir Danza, inspirada en “La casa de Bernarda Alba”: el drama de Federico García Lorca escrito en 1936 en donde la apariencia, la frustración, la envidia, la rebeldía, los mandatos sociales y la voz de la madre tienden los hilos de tensión en la historia. Viernes 28 de junio a las 20 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

MUESTRAS

Sport Friendly: ¡La cancha de la diversidad! La Alianza Francesa de Buenos Aires invita a la experiencia artística internacional y colaborativa dirigida por el artista Émilien Buffard: el Sport Friendly Project, que promueve y visibiliza equipos y jugadores de todo el mundo que redefinen los valores deportivos contra la discriminación y la violencia, promoviendo la igualdad. Entrada libre y gratuita. Inauguración: viernes 28 de junio a las 19 en la Galería 1° piso, sede Central de la Alianza Francesa, Av. Córdoba 946.

Nueva edición argentina: 1999-2024 / 25 años de edición independiente. Exposición curada por Damián Tabarovsky, destinada a reflejar la vitalidad, la diversidad y la riqueza del movimiento surgido en las últimas décadas en relación a la producción editorial local: más de 50 tapas de libros fundamentales de autorxs argentinxs y extranjeros como Diana Bellessi, Edgardo Cozarinzky, Rosario Bléfari, Leónidas Lamborghini y muches más. De martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

CORDOBA

Salir del armario. Clase abierta a todo público en la Universidad Nacional de Córdoba a cargo del sociólogo Ernesto Meccia, con la presentación de Eduardo Mattio. Se analizarán los resultados de una investigación sobre la salida del armario basada en entrevistas a gays mayores de 60 años y menores de 30, residentes en la ciudad de Buenos Aires. El debate estará centrado en la tensión crónica que se da entre la conciencia de lo que se es singularmente (la identidad personal) y lo que se es colectivamente (la identidad social), buscando abrir nuevos interrogantes. Miércoles 26 de junio de 10 a 13 en el Auditorio Hugo Chávez, Pabellón Venezuela de la Ciudad Universitaria, El Cordobazo, Córdoba.