La directora del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, designada por el Gobierno de Javier Milei, tiene escasa experiencia en el combate de ese delito. Verónica Toller es periodista, cercana al Opus Dei. Su mayor experiencia en el tráfico proviene de promocionar en Latinoamérica la polémica película Sonido de Libertad, producida por Eduardo Verástegui, el mayor exponente de la ultradercha mexicana. El film tuvo entre sus financiadores a un hombre, militante de la ultraderecha norteamericana, que fue detenido por trata de niños. “Si estabas en contra de la película en redes te acusaban de pedófilo”, contó a Página 12 Rolo Gallego, columnista del programa conducido por María O'Donnell, en Urbana Play. Gallego fue víctima durante meses de una campaña de desprestigio orquestada por odiadores y trolles libertarios –que incluso llamaban a la emisora pidiendo que lo echen–, luego de revelar que en cines porteños donde Sonido de Libertad figuraba con funciones agotadas, en realidad había salas vacías, con apenas un par de butacas ocupadas.

Toller llegó al cargo en marzo luego de que el Gobierno desplazara a Gustavo Vera de la coordinación del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata. Vera, fundador y director de La Alameda, con extensa trayectoria en el combate contra la explotación laboral y el trabajo esclavo, venía de la gestión de Alberto Fernández. En el marco de la conmoción que causó en el país la desaparición del niño Loan Danilo Peña, hace 13 días en la localidad correntina de 9 de Julio, Vera reveló el desmantelamiento de políticas públicas contra la trata por parte del Gobierno de Milei.

Además de desarticular delegaciones provinciales –quedan solo diez– y desarmar las mesas interinstitucionales que funcionaban en cada jurisdicción, el Gobierno decidió pasar el Comité de la Jefatura de Gabinete a la órbita del Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich. Esto se contradice con el objetivo de ese organismo que es coordinar las acciones de las distintas carteras involucradas en la temática en cumplimiento del Plan Bienal contra la trata: Seguridad, Justicia y Capital Humano. Antes incluía también a los Ministerios de Trabajo y Mujeres, Géneros y Diversidad pero quedaron absorbidos el primero en Capital Humano y el segundo, fue directamente eliminado. El Comité debe elaborar el nuevo Plan Bianual. El vigente vence este año. Veremos cuáles son los objetivos y con qué presupuesto y recursos se lleva adelante.

Desde que gobierna Milei se cortaron todos los programas de asistencia a víctimas de trata. También a ellas se las dejó en banda. El mensaje es “no hay fondos”. Con ese latiguillo, no se dieron altas ni en el programa Acompañar, ni en el Restituir ni en el Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo). Tampoco se ingresaron altas a ningún plan de viviendas, como venía sucediendo.

Una película polémica

Toller es directora del Observatorio de la Vulnerabilidad de la Universidad Austral. En su agenda contra la trata tiene en la mira la “maternidad subrogada”, un tema que divide a los feminismos. En sintonía con la flamante jefa de asesores de la Cancillería, Úrsula Basset, la abogada detrás del giro reaccionario en la política exterior de Argentina, Toller comparte las mismas usinas de la ultraderecha en la región. “Tienen pensamientos cercanos”, contó a este diario una abogada que las conoce. Ambas consideran que la Educación Sexual Integral es una vía de entrada para la explotación sexual porque –en sus mentes retorcidas– sostienen que la ESI sexualiza tempranamente a chicos y chicas. Con el paraguas de la lucha contra la explotación sexual, los ubican siempre como víctimas y no como sujetos de derechos. Así llegan a cuestionar la ESI porque entienden que chicos y chicas son propiedad de sus padres.



En su cuenta de Linkedin, Toller detalla además que entre 2021 y 2023 fue directora de comunicación y prensa de la “Gira contra la Trata” que encabezó Verástegui por la región promocionando la película Sonido de Libertad. Esto significa que incluso escribió sobre el film en el diario La Nación, donde suele escribir columas.

La película fue bastante taquillera en EE.UU. El film supuestamente se basa en la historia real de Tim Ballard, agente estadounidense que trabajó en la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU., que se involucró en una operación de rescate de niños de una red de trata de personas en Cartagena.

Pero en octubre Ballard fue denunciado por cinco mujeres, quienes lo acusaron de haberlas abusado sexualmente con una práctica engañosa durante su trabajo como agente encubierto. "Nuestra participación en la Operation Underground Railroad se basó en nuestro compromiso de luchar contra la trata de personas. Pero mientras participamos en esa noble causa, fuimos sometidas a acoso sexual, manipulación espiritual y conducta sexual inapropiada", dijo Suzette Rasmussen, abogada que las representa, según publicó el diario El Tiempo, de Colombia.

“Al parecer, Ballard habría acudido a la práctica 'couple’s ruse' con la que habría obligado a las denunciantes a hacerse pasar por sus esposas para engañar a los traficantes de niños. Las mujeres alegan que se habría valido de esa estrategia para actuar en las operaciones contra pedófilos, al tiempo que presuntamente las manipulaba, acosaba y agredía sexualmente”, informó el diario.

La película se estrenó en Buenos Aires con una gran avant première en el Cinemark Palermo el 18 de agosto del año pasado, con la presencia del director de la película, Javier Monteverde y varias celebridades locales como: Carolina Pampita Ardohain, Flor Peña, Nicole Neumann, Camila Homs, Esteban Lamothe, Christian Sancho, Luciano Cáceres y Celeste Muriega. Protagonizada por Jim Caviezel, con la participación del propio Verástegui, la película se estrenó el 31 de agosto, en 223 salas de todo el país. Quedó claro que detrás del film se movía mucho dinero. Después sucedió el ataque en redes a los cronistas de espectáculos que la criticaban. Como le sucedió al periodista especializado Rolo Gallego, a quien acusaban de pedófilo y pedían que lo despidan en Urbana Play, la emisora en la que trabaja.

Sonido de Libertad es uno de los films producidos por el ex actor de telenovelas y exmodelo mexicano, ultracatólico y antiderechos humanos con quien viene trabajando Toller. El activismo “pro vida” de Verástegui lo consolidó, dice, luego de coproducir y protagonizar entre 2005 y 2006 en Estados Unidos la película Bella, en el que interpreta a José, un hombre que conoce a una mujer con un embarazo no deseado y la convence de no practicarse un aborto. Por aquellos tiempos organizaba rezos y manifestaciones en las clínicas de aborto de Los Angeles, la ciudad donde vivía.

Durante sus años de activismo religioso, Verástegui tejió alianzas con diversos políticos conservadores en Estados Unidos y en México, incluso en 2020 el mismo Donald Trump lo reclutó como asesor de la Casa Blanca para políticas relacionadas con la comunidad latina en ese país. En julio de 2021 Verástegui fue invitado como orador en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Texas, en donde expuso sus preocupaciones sobre “la expansión del socialismo en América Latina” y anunció sus planes para organizar CPAC en México para 2022, donde fue el anfitrión. En la última reunión de CPAC, que se hizo en Washington, uno de los oradores estrellas fue Javier Milei. Ahí fue la famosa escena del efusivo abrazo de Mieli a Trump.

Verástegui intentó postularse para la presidencia en las últimas elecciones en México pero no logró las firmas necesarias. De todas formas, anunció la creación de su partido político.