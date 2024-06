Antes de que comience el trabajo en las comisiones de la Cámara de Diputados por la Ley Bases y el Paquete Fiscal, que serán tratadas el jueves en el recinto, este martes un grupo de siete gobernadores se reunió en el CFI con los jefes de bloque de la oposición dialoguista (HCF y UCR) y otros diputados de esos espacios. Les plantearon la necesidad de que en el paquete fiscal se restituya el impuesto a las ganancias, por el alivio que eso significaría en las arcas provinciales, y, según los poroteos que hacen en Casa Rosada y en el Congreso, estarían los votos necesarios para hacerlo, al igual que para la restitución de bienes personales. Los gobernadores, entre los que no estaban los patagónicos, también se mostraron conformes con la idea de los diputados de votar la ley Bases tal como llegó a Diputados, con las modificaciones del Senado, es decir, sin las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y Televisión Pública.

Al mediodía, luego de un acto del que participaron en la AMIA, un grupo de gobernadores se dirigió al Consejo Federal de Inversiones (CFI). Estuvieron: Martín Llaryora, de Córdoba; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Leandro Zdero, de Chaco y los dos peronistas Gustavo Saénz, de Salta y Raúl Jalil, de Catamarca. Por parte de los diputados dialoguistas se sentaron en la mesa el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, acompañado por los diputados de su espacio Oscar Agost Carreño, Juan Brugge e Ignacio García Aresca y también el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, acompañado por las diputadas radicales Soledad Carrizo, Pamela Verasay y Karina Banfi.

Según cuentan los participantes, el formato del encuentro fue bastante "asambleario". Uno de los primeros en tomar la palabra fue Pichetto y a él lo siguieron los gobernadores Llaryora, Frigerio y Pullaro. Pichetto argumento, tal como lo hizo el día anterior en una reunión con el gobierno, que para él la Ley Bases tenía que votarse igual que como llegó del Senado por un argumento jurídico --analiza que las privatizaciones y la eliminación de la moratoria fueron quitadas por el gobierno antes de que comience el tratamiento en el recinto de la Cámara Alta y por eso no se pueden tratar--. Hubo acuerdo. Luego, hablaron del paquete fiscal y de la intención de volver a la versión de Diputados con ganancias y bienes personales. Todos los presentes manifestaron estar a favor también del segundo punto. Fueron los propios gobernadores, incluso, los que hicieron el pedido, porque necesitan esos fondos para sus provincias.

Los legisladores, sobre todo los que son de provincias en las que gobierna la oposición a sus partidos, querían que los gobernadores dejaran en claro el pedido de la vuelta de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, para no pagar ellos el costo político con sus votantes de clase media. Querían un documento o comunicado formal por parte del gobierno nacional o, en su defecto, de los gobernadores. Sin embargo no hubo comunicado oficial de ninguno.

Más allá de eso, varios mandatarios provinciales hicieron declaraciones sobre el tema. Marcelo Orrego, de San Juan, que junto a otros dos gobernadores fue a Casa Rosada a firmar con Francos convenios para el traspaso de la obra pública a sus provincias, dijo sobre la ley bases y el paquete fiscal que: "Lo que pasó con ganancias es que, cuando se aprobó su eliminación, fue en un escenario electoral y a las provincias las han afectado un montón". Luego, agregó: "Esperamos que ganancias salga y que se insista con la versión de Diputados porque para nosotros eso nos da certezas en la administración".

Pullaro fue más críptico. Expresó: "En términos generales, la decisión es acompañar, como lo dijimos siempre, la Ley Bases, porque entendemos que la República Argentina necesita las herramientas para salir adelante, y encontrar el crecimiento económico”. Al ser consultado sobre el capítulo de privatizaciones, el gobernador opinó que “el Estado puede ser eficiente en la administración de las empresas públicas. Tenemos empresas públicas en Santa Fe, que tomamos con déficit, y en 6 meses prácticamente las tenemos saneadas”.

Por último, Pullaro se refirió al paquete fiscal. Recordó que “trajimos una propuesta que tenía que ver con gravar a los sectores más pudientes, más ricos de la República Argentina, que más bienes tuviesen y a su vez que más ingresos tuviesen. Esto claramente no tuvo eco, pero creo que se está llegando a una ley posible”.

El que en reiteradas ocasiones dijo que estaba a favor de acompañar lo que pida el gobierno, incluso el regreso del impuesto a las ganancias, fue Jalil. Durante la reunión en el CFI, sin embargo, se quedó callado. Al catamarqueño le estaría costando convencer a tres diputados para que acompañen el regreso de ganancias. De los cuatro que responden a la provincia, durante la votación inicial en la cámara baja solo Sebastián Nóblega votó a favor. Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez, en aquella ocasión, se abstuvieron. Habrá que ver qué hacen ahora.

Claudio Poggi, de San Luis, no estuvo en la reunión "por cuestiones personales", pero igual expresó su acompañamiento: "personalmente apoyo la Ley Bases. Es una herramienta muy necesaria para el gobierno nacional y para la provincia porque eso permite reactivar la actividad económica", dijo y aclaró que "le parece bien" que se vote la versión con modificaciones del Senado. En cuanto al paquete fiscal añadió: "apuesto a que se insista con el que salió en Diputados para tener recursos para la provincia, fundamentalmente en el impuesto a los ingresos que el año pasado fue eliminado en el marco de una campaña presidencial". "Eso para San Luis significó perder el equivalente a un mes y medio de salarios de los docentes, policías, médicos, y la retracción de un impuesto que es el más progresivo de todos".

Los patagónicos, en tanto, siguen en contra de ganancias. Ignacio Torres, de Chubut, no estuvo en la reunión del CFI, tampoco Claudio Vidal, de Santa Cruz. En el entorno de Torres dijeron que el gobernador no participó porque estaba viajando luego de un viaje a Italia al que fue invitado por Diana Mondino, pero afirmaron que la postura del gobernador no cambió. Pichetto le había pedido a Frigerio que lo invitara especialmente, pero el chubutense no lo hizo. Vidal también está en contra.

Los que sí estuvieron confían que, más allá de la negativa de los patagónicos, "está todo dado para que el tema se destrabe". Lo que reclaman es que el jueves, en el recinto, primero se trate ganancias y después bienes personales. Hay gobernadores como Llaryora que no están de acuerdo con el segundo, pero en Casa Rosada creen que para esa votación están más holgados que para la de Ganancias. Allí cada voto cuenta. Los gobernadores de JxC, incluido Torres, se volverán a ver las caras este miércoles. Tendrán una reunión por la tarde.