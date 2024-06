El Ministerio de Capital Humano que todavía conduce Sandra Pettovelo contraatacó al apelar ante Casación la resolución de la Cámara Federal que obligó a la conflictuada ministra a presentar el plan de distribución de los alimentos en depósitos, tal como había dispuesto el juez Sebastián Casanello. La intención es insistir en acusar al Poder Judicial de querer entrometerse en la administración a partir de la decisión de Casanello de obligar a Pettovello a entregar un plan para la distribución de los alimentos encontrados en galpones que tiene el ministerio en la provincia de Tucumán y de Buenos Aires.

En rigor, los abogados del ministerio presentaron dos escritos. Uno de ellos se entregó el lunes poco después del mediodía en el juzgado de Casanello. Allí, la abogada de Pettovello, la experonista Leila Gianni desarrolla un informe más detallado sobre el plan de entrega de los alimentos encontrados gracias a una denuncia y una investigación periodística.

El escrito señala que ya se entregó la leche en polvo, la harina de maíz e incluso se advirtió que la yerba, que se había dicho en su momento que estaba en mal estado, ahora el ministerio reconoce que se puede consumir. La abogada insistió en señalar que todos estos productos se entregarán en escuelas vulnerables. Para ello, el ministerio decidió convocara a las provincias, no ya a la fundación Conin, para que participen del operativo de distribución de estos productos.

En el escrito entregado en el despacho de Casanello, primero se hace un detalle de por qué se pensó primero que los paquetes de yerba no estaban en condiciones de ser consumidos. “No fueron inicialmente incorporados al plan de distribución mencionado, dado que este Ministerio recibió por parte del Instituto Nacional de la Yerba Mate, un Informe que indicó que no se pudo verificar su origen y trazabilidad, mencionando a su vez que las muestras obtenidas contienen oxalato de calcio y otros elementos que no se ajustan al Código Alimentario, por lo cual en un principio y a modo preventivo se concluyó que los mismos no se ajustaban a los parámetros establecidos por la IRAM 20531:2015 PUNTO 5.7 INC.A) Y B)”. Luego indicaron que se remitieron muestras al Senasa que, tras el análisis correspondiente, se determinó que “las muestras suministradas cumplirían con los parámetros" establecidos por las pautas de consumo.

El dato curioso es que se trata de los mismos paquetes de yerba que en su momento Gianni cuestionó: "Tres mil toneladas de las cinco mil que están en los depósitos corresponde a yerba, que es puro palo. Le pregunto a los exministros si con yerba se alimenta el pueblo argentino”. Ahora cambió de opinión.

La apelación

Poco después de la presentación en el juzgado de Casanello, los abogados del ministerio que intenta conducir Pettovello presentaron una apelación donde se reclama revocar la decisión judicial de Casanello que le ordenó a Capital Humano realizar el tan mentado plan de distribución de alimentos.

“Sin perjuicio del recurso de Casación que aquí se interpone, se informe que esta parte ha efectuado un presentación judicial ante el juez de grado mediante el cual se acompañó un plan de distribución. Ello con la finalidad de que la conducta de los funcionarios intervinientes no pueda dar lugar a la eventual imputación de algún delito en atención a los términos en que fue dictada la sentencia que recurro. Pero dicha presentación no implica en modo alguno un consentimiento de la resolución”, afirma el Ministerio.

En otro tramo, agregó que “tampoco puede entenderse como justificación en abstracta la cuestión traída a conocimiento” ya que la apelación se fundamenta “en la posición asumida por el Poder Judicial”.

En su momento, la Cámara Federal había respaldado la resolución de Casanello y advirtió al Gobierno que no cumplirlo implicaba una desobediencia. Ahora, Capital Humano insistió en defender su criterio, planteó la necesidad de respetar la división de poderes y afirmaron que “el control jurisdiccional sobre la discrecionalidad se limita a corregir una actuación administrativa ilógica, abusiva o arbitraria pero no a suponer que un juez sustituya a la administración en su facultad de decidir en aspectos fácticos que no presenten aquellos vicios”. En definitiva, insistió en considerar (erróneamente) que el juez pretende entrometerse en cuestiones del Poder Ejecutivo.

Las críticas de la abogada de Pettovello no sólo se concentraron en Casanello sino también en los jueces de la Cámara Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. “La decisión de la Cámara de Apelaciones implica sustituir la voluntad de la administración en la elección de la política de acopio y distribución alimentaria y finalidad de los alimentos --que pueden ser, como en el caso de autos, para situaciones de emergencia-- transgrediendo el sistema republicano el gobierno y la separación de poderes que esto conlleva”, dijo. Por último señaló el Ministerio que “la Cámara, al igual que el instructor, pretende ocupar el rol de la administración”.