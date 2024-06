La clasificación para los cuartos de final asegurada le permitirá al entrenador Lionel Scaloni rotar a sus jugadores y, sobre todo, cuidar a Lionel Messi, que sufrió una molestia durante el partido de Chile, aunque el propio astro llevó tranquilidad al asegurar que se encontraba bien tras la victoria 1-0 ante los trasandinos.

"Terminé dolorido, pero bien. Creo que no tengo una lesión. Me costaba moverme con soltura y me condicionó la cabeza", explicó Messi sobre la molestia que sintió durante el primer tiempo, cuando pidió atención para que le masajearan el aductor de la pierna derecha. "Molestaba un poquito, pero pude terminar el partido y veré cómo seguimos. Se me puso duro el aductor, aunque no sentí pinchazo ni nada", completó el capitán argentino tras la victoria que depositó al equipo en la siguiente fase.

En paralelo a la palabra del crack rosarino, el técnico Lionel Scaloni dejaba en claro lo que se viene para el duelo del sábado ante Perú, con la Selección ya clasificada para los cuartos de final, incluso con la chance de ganar el grupo hasta perdiendo. "Será justo que jueguen los chicos que aún no jugaron, porque los quiero ver y lo merecen", remarcó el entrenador, que de esa forma confirmó que habrá rotación para el duelo ante los peruanos.

Ante ese panorama, es evidente que Messi descansará el sábado y tendrá casi 10 días para recuperarse, ya que si Argentina gana el grupo, el siguiente encuentro será el jueves 4 de julio, mientras que si termina en la segunda posición, el cruce de cuartos será el viernes 5.

Más allá de ese detalle, Scaloni se mostró tranquilo respecto a la condición física del astro, en función del último contragolpe argentino, cuando Messi acompañó a toda marcha la carrera de Ángel Di María y Lautaro Martínez, que no pudo terminar venciendo al arquero Claudio Bravo en el remate final. "No hablé con Leo, pero hizo la última carrera de 50 metros en el final", con lo que dio a entender que posiblemente no haya sido nada grave.