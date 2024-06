La Conmebol se dejó deslumbrar por la magnificencia de los estadios estadounidenses. Descartó para la Copa América los más antiguos pero todavía en actividad y eligió escenarios modernos, multimillonarios, ampulosos, con amplias comodidades y tecnología al alcance de todas las manos. Pero olvidó lo esencial, acaso lo más importante de todo: los campos de juego. Luego del debut ante Canadá, el técnico argentino Lionel Scaloni dio la voz de alarma y dijo que en Atlanta (Georgia), la pelota no picaba y los jugadores más que correr, tenía que saltar para no hundirse en el césped plantado de apuro sobre una base de césped sintético,

Ricardo Gareca se quejó más o menos de lo mismo luego del debut de Chile ante Perú en el estadio AT&T de Dallas (Texas) y otro entrenador argentino, Néstor Lorenzo, acotó que la selección colombiana tuvo muchas complicaciones para manejar la pelota en el NRG Stadium de Houston (Texas) y denunció que las canchas son más cortas y angostas (100 metros de largo por 60 de ancho en promedio) que la medida internacional que es de 105 por 70. Por idéntico motivo, también protestó Danilo, el lateral derecho de la selección brasileña, luego del 0 a 0 con Costa Rica en el SoFi Stadium de Inglewood (California).

Será dificil jugar bien y entregar espectáculos atractivos si los futbolistas se sienten incómodos por tener que jugar en campos con pisos y medidas inadecuados, Pero como en tantas otras circunstancias, el negocio de la Conmebol parece haber pasado por encima de todo. Cuando el torneo lleva solo cinco días de desarrollo, queda claro que fue un error muy serio haber radicado el torneo en estadios impactantes, pero que fueron construidos para jugar al fútbol americano.

Las Copas América de Brasil de 2019 y 2021 tampoco tuvieron pisos de excelencia. Pero al menos eran de césped natural y eso los hizo un poco más tolerables para los cracks acostumbrados a jugar en perfectos billares europeos donde la pelota corre maravillosamente. Ahora en cambio, sobre el piso sintético, pocos días antes los estadounidenses desenrollaron tiras de césped natural y las pusieron sin un mínimo contrapiso. Y espolvorearon los desniveles con arena pintada de verde. Los resultados son desastrosos: la pelota pica (o no pica) como si estuviera desinflada y resulta casi imposible conducirla o asegurar la dirección y velocidad de los pases. En estas condiciones se está jugando lo que un jugador de la Selección Argentina definió ironicamente como "la Copa América de papí fútbol".

Los estadios estadounidenses unicamente destinados al fútbol y con piso de césped natural son pequeños, de no más de 30 mil espectadores de capacidad y eso no se corresponde con la magnitud del espectáculo que la Conmebol pretende entregar. Por eso, mandaron a las estrellas a jugar en escenarios imponentes pero que no están preparados para este deporte sino para otro. La pelota pica raro y las piernas se hunden. Por eso, a los jugadores y los técnicos les asiste todo el derecho a la queja.