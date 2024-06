La Eurocopa entró en su recta decisiva, y se empiezan a disputar los octavos de final que definirán a los mejores ocho seleccionados del Viejo Continente.

Este sábado a las 13, Suiza e Italia abrirán el telón en el Estadio Olímpico de Berlín. Los helvéticos clasificaron como segundos del Grupo A con cinco puntos, tras vencer a Hungría (3-1) y empatar con Escocia (1-1) y Alemania (1-1). En cambio, el combinado de Luciano Spalletti terminó en el segundo lugar de la zona B con cuatro unidades, producto de la victoria contra Albania (2-1), la caída frente a España (1-0) y la igualdad con Croacia (1-1).

Los 'Azzurri' llevan más de 31 años invictos contra el seleccionado suizo, y el historial lo favorece con 29 triunfos en 61 enfrentamientos, y con apenas ocho derrotas. Hasta ahora, Italia ganó dos Eurocopa, en 1968 y en 2022, lo que le permitió medirse contra la Selección Argentina en Wembley, Londres, por la Finalíssima en junio de 2022, que concluyó con triunfo del seleccionado argentino.

Suiza, por su parte, debutó en la Eurocopa '96. La actual edición es su quinta fase final de las últimas seis del torneo. El elenco comandado por Murat Yakin jugará por segunda vez en el Olímpico de Berlín, ya que su primer partido dista del 12/11/1961 cuando remontó un 2-1 en contra ante Suecia y se clasificó al Mundial '62.

El segundo cruce se dará a las 16 horas en Dortmund, cuando se midan Alemania y Dinamarca en el estadio Signal Iduna Park. La visita, en este caso, va por su segundo título, tras la final ganada por 2-0 en Suecia, que le dio su único gran título en 1992.

Los teutones están llevando a cabo su décima cuarta aparición desde que debutó en 1972, año que obtuvo su primera copa. Luego, se coronó en 1980 (ambas como la República Federal de Alemania) y en 1996. Además, fue finalista en 1976, 1992 y 2008, y alcanzó otras tres semifinales.

En tanto, han pasado 40 años de la última vez que la anfitriona ganó el título europeo. Fue Francia en 1984 la última. Desde entonces, hubo varios locales que han llegado a la final, pero no han podido ganarla: Portugal en 2004, Francia en 2016, entre otras.

Otra estadística que procurará Alemania romper en esta edición número 17 será la del entrenador más joven en consagrarse en el certamen. Si los germanos se llevan esta copa, Julian Nagelsmann (36) se convertirá en el técnico más pequeño de la historia en ser campeón. Hasta la fecha, José Villalonga, ex DT español, obtuvo la Eurocopa en 1964 con 'La Roja'. En ese aspecto, España ostenta el récord del entrenador más joven y el más veterano (Luis Aragonés) en levantar el título.

Por su parte, el Equipo Rojo se mantiene invicto en este 2024, con siete encuentros sin conocer la derrota. Además, acumula tres victorias y cuatro empates, incluidos los tres últimos. Los de Kasper Hjulmand sólo han perdido dos de los 17 cotejos que han disputado desde el Mundial 2022, de los cuales ganaron diez.

El domingo a las 13 se verán las caras Inglaterra y Eslovaquia en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. El elenco comandado por Gareth Southgate dejó mucho que desear en la fase de grupos. Hasta el propio entrenador fue abucheado, y recibió distintos tipos de agresiones durante el último encuentro. Fue insultado y le tiraron vasos con bebidas alcohólicas cuando se acercó a saludar a sus hinchas después del empate sin goles ante Eslovenia.

Estas actitudes de los hinchas ingleses contra sus propios futbolistas generaron que la UEFA tomara una decisión concreta cuando finalice la Eurocopa: le impondrá una multa económica, y hasta una sanción que llevará a cabo en el próximo partido con la prohibición del consumo de cerveza en las tribunas para evitar nuevos disturbios.

A pesar de terminar como primera clasificada del Grupo C, el elenco inglés generó preocupación entre sus seguidores y analistas, debido a su juego inconsistente. Hasta el momento, no han logrado desplegar el estilo de fútbol fluido y dominante que se esperaba, siendo una de las favoritas al título. A todo esto, para las instancias finales no podrá contar con uno de sus jugadores estrella, Phil Foden, que tuvo que abandonar el torneo por motivos familiares. A partir de los octavos de final, Harry Kane intentará cortar una maldición que lo tiene a maltraer: el no haber sido campeón todavía en su carrera. En este contexto, buscará ganar la Eurocopa con su Selección.

En cuanto a Eslovaquia, logró clasificarse para la próxima instancia como una de las mejores terceras de grupo. Este avance fue recibido con entusiasmo en el país, ya que representa un logro significativo para el fútbol eslovaco en un torneo de alto nivel.

El domingo pero a las 19 se cruzarán España y Georgia en Rhein Energie de Colonia. La tricampeona de Europa se medirá frente a la debutante en esta edición 2024. La Roja es la gran candidata para levantar la corona y la que mejor imagen dejó en la etapa inicial. Tiene en su plantel al futbolista más joven de la competición. Con solo 16 años, Lamine Yamal, que se destaca en el FC Barcelona, hizo historia al debutar en un partido contra Croacia, rompiendo el récord anterior de Kacper Kozłowski de Polonia. No solo jugó, sino que también asistió un gol, demostrando que, a pesar de su juventud, es una pieza clave en el equipo de Luis de la Fuente.

Desde 1935 que España no disputa un partido en el estadio de Colonia. Aquel año venció en un amistoso por 2-1 a Alemania. Por su parte, Georgia nunca pudo jugar en el escenario que pisará mañana por primera vez.

Los Cruzados son la revelación de esta Eurocopa, ya que logró una memorable primera participación en la fase final, sellando su pase a octavos con una sorprendente victoria contra Portugal, campeona de 2016. Su entrenador Willy Sagnol ocupó el cargo en el 2021, sucediendo a Vladimir Weiss tras cuatro años. Hasta ahora, cuenta con el máximo goleador de la competencia: Georges Mikautadze, con tres tantos. Fue el único jugador que marcó en los todos los partidos de la fase de grupos y, tras dar la asistencia en el primer gol del Kvaratskhelia contra Portugal, participó directamente en los cuatro tantos de su selección en la fase final.

El lunes continuarán los octavos de final con dos partidos. Desde las 13, Francia y Bélgica en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf. Este es el cruce más parejo de todos, con figuras relevantes en ambos seleccionados. Pero los dos llegan de diferentes maneras.

Luciano Spalletti, el conductor de los italianos. Imagen: AFP

En cuanto al subcampeón del mundo, en las últimas horas se conoció un episodio extrafutbolísitco que puso en jaque a una de sus figuras y a su entrenador. Eduardo Camavinga, actualmente en el Real Madrid y consagrado en la última Champions League, tuvo una discusión con Didier Deschamps, quien le recriminó al centrocampista la elección de sus botines, producto de sus constantes resbalones durante el empate en uno con Polonia. "¿Cama, está listo? Podemos empezar", fue la indirecta que le tiró Deschamps de cara a la segunda parte del entrenamiento, lo que generó una mala cara del futbolista.

Según se supo, hubo un gran reproche por parte del técnico ante la falta de respuestas en los que salieron a jugar el segundo tiempo ante Polonia. Habría grietas dentro del vestuario y los jugadores están algo inquietos, ya que consideran que la intensidad de las prácticas no es la adecuada para preparar una Eurocopa.

Mas allá de ese percance, Deschamps tiene la oportunidad de unirse al grupo de técnicos que ganaron tanto la Copa del Mundo como la Eurocopa. Solo Vicente del Bosque y Helmut Schön tienen esta hazaña. El entrenador francés obtuvo el Mundial 2018 y ahora busca añadir la Eurocopa.

Bélgica, por su parte, arriba a estas instancias finales sin su estrella, Thibaut Courtois. Hace un tiempo que el arquero del Real Madrid está en conflicto con el cuerpo técnico encabezado por Doménico Tedesco, y no es parte de la plantilla. Esto le podría jugar en contra a los Diablos Rojos en caso de alguna definición por penales, ya que el portero es un especialista en atajar disparos desde los 12 pasos.

El Grupo E que integró Bélgica tuvo una particularidad al termino de la etapa inicial. Por primera vez en la historia de la competición, los cuatro integrantes finalizaron con cuatro unidades. La rareza se resolvió por diferencia de goles, y de ese modo, Rumania quedó como líder, los Diablos Rojos segundos y Eslovaquia tercera.

El lunes a las 16, Portugal y Eslovenia se enfrentarán en el Waldstadion de Frankfurt. El elenco que tiene como estrella principal a Cristiano Ronaldo tuvo un cierre de fase de grupos histórico, ya que perdió contra Georgia por 2-0. Justamente el delantero de 39 años todavía no pudo marcar goles y su actuación dejó un sabor amargo. El ex Juventus es el jugador con más participaciones en este torneo, con 6, y en el que más asistencias dio en su historia con 7, tras asistir a Bruno Fernandes en el 3-0 ante Turquía.

Al margen de esto, los Lusos cuentan con el futbolista más longevo de la competencia: Pepe, con 41 años sigue compitiendo al máximo nivel. El defensor no es un titular indiscutible, pero su experiencia y liderazgo son invaluables para el elenco dirigido por Roberto Martínez.

El martes a las 13, en el primer turno, Rumania y Países Bajos se medirán en el Allianz Arena de Múnich. El elenco rumano es una de las sorpresas. No cuenta con jerarquía individual, pero su unión, garra y espíritu lo llevó a presentar un juego pragmático y simple.

En 2016 había sido su última participación en un gran torneo internacional y quedaron eliminados en la fase de grupos. En esta actual edición, ya marcaron historia, por el solo hecho de avanzar a la siguiente ronda.

Países Bajos, en cambio, suma un título en su haber. En 1988, en la final se impuso por 2-0 a la Unión Soviética y se hizo con su único gran título internacional. Desde que se clasificó por primera vez en 1976, sólo faltó a dos ediciones de esta copa. No superó la fase de clasificación para la edición de 1984 y para la de 2016.

Por último, el martes a las 19, Albania y Turquía cierran la fase final en el Red Bull Arena de Leipzig. La particularidad de la selección albanesa es que cuenta con todos sus jugadores que se destacan fuera de su liga local. Además, 11 de sus convocados nacieron fuera de su país, lo que refleja la multiculturalidad y el alcance global del fútbol moderno. Futbolistas como Etrit Berisha (Kosovo), Marash Kumbulla (Italia) y Armando Broja (Inglaterra) son ejemplos de esta diversidad en un plantel comandado por el brasileño Sylvhino.

Turquía, en tanto, hizo su debut en la Euro en 1996, cuando terminó en el último lugar con cinco caídas. Cuatro años más tarde, alcanzó los cuartos de final y perdió contra Portugal. En 2008 cumplió la mejor campaña de su historia, al llegar a semifinales y caer ante Alemania. En 2016 y 2020 no superó la primera fase. Esta es su sexta participación y pretende llegar lejos de la mano del director técnico italiano, Vicenzo Montella.