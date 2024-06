La voracidad de Max Verstappen no parece tener límite. Por más que su Red Bull ya no muestra la superioridad que evidenciaba la temporada pasada, el neerlandés se las sigue ingeniando para seguir dominando la Fórmula 1 y no deja ni un resquicio para sus rivales: este viernes lo volvió a demostrar al marcar el mejor registro de cara al Sprint del Gran Premio de Austria en la última vuelta de clasificación, cuando le arrebató la cima de la grilla a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Parecía que McLaren lograba el 1-2 en la clasificación con el británico y el australiano en la casa de Red Bull. Sin embargo, en el último instante de la tanda, Verstappen bajó en una décima el tiempo de Norris para quedarse con el primer lugar de partida del Sprint que se correrá este sábado a partir de las 7. "Es genial conseguir la pole delante de la hinchada en casa. El coche se sintió bien, encontramos el equilibro inmediatamente. Un buen comienzo de fin de semana", sintetizó el líder del certamen.

Detrás de los McLaren largará el británico George Russell con su Mercedes, mientras que el español Carlos Sainz quedó quinto a bordo de la Ferrari. Distinta fue la suerte para su compañero de escudería, Charles Leclerc, que no registró tiempo en la Q3 y se tuvo que conformar con el décimo puesto de salida. En tanto, el mexicano Sergio Checo Pérez volvió a decepcionar con el otro Red Bull al quedar séptimo.