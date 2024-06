Al menos siete civiles fallecieron este viernes en bombardeos aéreos rusos, cuatro de ellos durante un ataque a la ciudad de Niu York, en la región oriental de Donetsk, mientras que otros tres murieron en Járkov y en Jersón. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que el plan para lograr una "paz justa" en el país estará listo este año, lo que podría allanar el camino hacia el fin de una guerra que empezó hace más de dos años.



Según informó la fiscalía provincial de Donetsk, región ocupada parcialmente por Rusia, las fuerzas rusas volvieron a bombardear la comunidad de Toretsk y posteriormente Niu York. Un proyectil alcanzó un conjunto de departamentos, lo que destruyó la entrada de un edificio de cinco plantas, matando a cuatro civiles de entre 43 y 76 años. Además un hombre de 45 años, una mujer de 39 y su hija de ocho años resultaron heridas.

En la región nororiental de Járkov un bombardeo mató a una mujer de 56 años en la localidad de Varvarivka, de acuerdo con un breve comunicado del ministerio de Interior. En Jersón un ataque contra la localidad de Novoaleksandrivka mató a una mujer de 58 años, según informó el gobernador de la región meridional, Oleksandr Prokudin, que señaló a su vez que un vecino murió en un ataque con un dron kamikaze contra Odradokamianka.

Plan para terminar la guerra

Mientras tanto el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declaró durante una rueda de prensa conjunta con su par eslovena, Natasha Pirc Musar, que su administración trabaja en un plan integral para poner fin a la guerra que estaría listo este año y que espera obtener el apoyo de la mayoría de países del mundo. "Es muy importante para nosotros presentar un plan para poner fin al conflicto que sea apoyado por la mayoría", subrayó Zelenski.

El plan abordará todos los puntos de la llamada Fórmula de Paz ucraniana, que plantea 10 exigencias para poner fin a la guerra que incluyen la retirada de las tropas rusas de todo el territorio ucraniano, según el jefe del Estado ucraniano. Zelenski explicó que Ucrania seguirá luchando en el campo de batalla mientras busca ejercer presión diplomática sobre Rusia con este plan para conseguir una paz justa. "Son dos cosas paralelas, ser fuerte en el campo de batalla y desarrollar un plan claro y detallado que estará listo este año", declaró.

Tres de los puntos de la Fórmula de Paz ucraniana, los relativos al retorno de prisioneros de guerra y de civiles y niños ucranianos detenidos o deportados, a la seguridad energética y nuclear y a la seguridad alimentaria, fueron incluidos en la declaración final de la Cumbre de Paz celebrada en Suiza hace dos semanas. El documento ahora debe ser presentado a Rusia para hacer que Moscú cumpla con las exigencias de los firmantes.

Putin amenaza con misiles

En respuesta a los pasos tomados por Estados Unidos en Europa el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sugirió la necesidad de restaurar la fabricación de misiles de corto y mediano alcance en el país. "Al parecer, tenemos que empezar a producir estos sistemas de ataque y luego, en función de la situación real, decidir dónde desplegarlos, si eso es necesario para garantizar nuestra seguridad", indicó el jefe del Kremlin en una reunión con miembros del Consejo de Seguridad ruso.

Putin agregó que hace unos años Washington se retiró bajo un pretexto inventado del Tratado INF para la eliminación de misiles de corto y mediano alcance. "Nosotros anunciamos en 2019 que no produciríamos esos misiles y no los desplegaríamos si EE.UU. no lo hacía en otras regiones", señaló el mandatario ruso. "Hoy se sabe que ellos no sólo producen estos sistemas de misiles, sino que ya los trajeron a Europa para unos ejercicios", aseguró.