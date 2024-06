El arranque fue con Los Pumitas dubitativos y algunos errores producto de los nervios del debut y del viento cruzado que se dio en el Athlone Sports Stadium, pero que fueron subsanando a medida que se adaptaron. Primero fue un robo de Fernández De Oliveira en el line y luego una salvada - cuando Inglaterra había quebrado por el centro - entre Timoteo Silva y Benjamín Elizalde que pudieron corregir a tiempo para continuar con el score en cero. Así a los 5 minutos, el equipo de La Rosa jugaba en la zona de 22 metros de la Argentina que se limitaba a defender. Pero el equipo de Galindo aguantó y fue por lo suyo tratando primero por afuera con el fullback salteño Elizalde y una buena corrida acompañado por el wing Franco Rossetto, y después con un line y maul a fondo, que por poco, en una pérdida de posesión, no pudo ser y en el primer cuarto de hora todo siguió igual con el resultado en blanco.



Pero, a los 20 minutos, una excelente maniobra en equipo de Los Pumitas fue finalizada con Franco Rossetto, quien pasándole el balón hacia adentro al medio scrum Genaro Podestá hizo que éste de palomita llegara al ingoal de La Rosa y apoye el primer try del partido. Santino Di Lucca completó la jugada y acertó la conversión para el 7 a 0 del equipo argentino ante Inglaterra.

El elenco comandado por Álvaro Galindo no frenó su andar y sobre la media hora el capitán y figura argentina Efraín Elias lo vio venir a Juan Penoucos que se filtró en la defensa inglesa para apoyar el segundo try de la selección nacional. El gol de Di Lucca puso el 14 a 0 parcial y hasta ahí se veía a un equipo mucho más suelto y confiado que en el inicio y ya adaptado al viento, para sacar su ventaja. Pero, reaccionó Inglaterra y en tan solo cinco minutos igualó el partido. Primero con una muy buena jugada por el sector izquierdo a través de Bracken que apoyó el primer try en el ingoal argentino y con la conversión desde una posición complicada de Sean Kerr dejó el score 14 a 7. Y tan solo unos minutos después llegó el segundo try de La Rosa cuando el fullback Ben Redshaw consiguió apoyar debajo de la H. El gol de Kerr igualó el match en 14 tantos. Así se fue la primera mitad con un equipo argentino que hizo una gran media hora, pero que no pudo aguantar la reacción inglesa que llegó al empate parcial.

Un segundo tiempo con "Otra Inglaterra"

El equipo de Mark Mapletoft salió con la misma tónica que finalizó el parcial a jugar la segunda mitad en campo argentino y a imponer su rigor físico y su juego. Así llegó al try a los 4 minutos con una buena jugada que no pudo contener el equipo de Galindo para que el pilar Sela ponga el 19 a 14 para La Rosa que por primera vez se puso arriba en el score. Y tras cartón con un maul imparable Pollack apoyó una vez más y con la conversión de Kerr el resultado pasó a ser 26 a 14.

Pero Argentina no se resignó, realizó varios cambios y fue a buscar el descuento. Así llegó al try a través de su capitán Elías y con el gol del ingresado Rodríguez dejó las cosas más cerca, 26 a 21 con un amonestado en La Rosa y 20 minutos por delante para buscar darlo vuelta.

Y cuando Los Pumitas iban e iban para tratar de revertir el score, una intercepción inglesa de Benjamín Coen en sus propias 22, hizo salir el contraataque rápido que terminó otra vez con Bracken en el ingoal argentino. Ese try fue decisivo para el partido, el posterior del mismo Bracken, la figura del partido, solo sirvió para aumentar y redondear el resultado final.

Inglaterra en el balance final sin dudas fue mejor y un justo ganador. La condición física resultó clave, así como los tres tries de Jack Bracken y la reacción del final del primer período. Para La Argentina los 30 minutos de la primera parte no le alcanzaron, como tampoco la reacción del segundo tiempo. Esos altibajos en el resto del encuentro será lo que deberán revisar desde el staff de Álvaro Galindo para el partido del jueves próximo ante el seleccionado local, Sudáfrica, cuando a partir de las 14hs de nuestro país dispute su segundo partido del torneo.