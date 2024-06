Tras la finalización del encuentro, Lautaro Martínez habló de lo mucho que significa para él este gran momento tras la dura sequía que atravesó en Qatar 2022. "Contento porque pude marcar en los tres partidos de fase de grupos y porque pude ayudar al equipo, que eso es lo que cuenta. Estoy bien, hice una gran temporada en mi club y me sentía bien para sacarme la espina de lo que fue el Mundial; para mí eso era importante, prepararme bien para la Copa América y lo estoy demostrando. A seguir trabajando".



El goleador se refirió también a la ausencia de Lionel Messi: "Se sabe lo que significa para nosotros, lo que significa para mí y para este grupo. Es nuestro capitán, ha sufrido mucho no estar. Ojalá que se pueda recuperar pronto para tenerlo adentro".



Por su parte, Angel Di María señaló a TyC Sports: "Estoy contento por haber salido con mi hija de la mano. Es muy lindo poder ser capitán de Argentina. Lamentablemente cada vez que me toca es porque Leo tiene algo, y eso es lo único que no me gusta", dijo el futbolista formado en Rosario Central, que se despedirá de la Selección tras la Copa América.

Di María agregó: "Intentamos hacer las cosas lo mejor posible cada vez que Leo no está. Intentamos entre todos hacer lo que él hace adentro de la cancha y sacar siempre resultados positivos. El balance es espectacular. Desde antes de arrancar la Copa venimos haciendo las cosas muy bien. Ya viene un camino muy largo con este cuerpo técnico, que viene haciendo las cosas perfecto. Juegue uno o juegue otro, el equipo no se resiente. Lo importante es eso, que cada vez que le toque a uno o a otro, rendir y ponerle las cosas complicadas al entrenador",

Por último, Emiliano "Dibu" Martínez terminó la fase de grupos de la Copa América sin recibir goles. "¿La verdad? Súper contento. Estos partidos son medio mentirosos, entre comillas, porque ellos necesitaban ganar sí o sí. Hay chicos que no venían jugando hace bastante y la verdad es que demostraron que tenemos un equipo para pelear".

El arquero también se refirió a la ausencia de Messi: "Obviamente es mejor que Leo descanse y tenerlo bien para los cuartos. Sabemos lo importante que es. Pero si no juega, lo tenemos a Angelito y tenemos chicos que lo pueden hacer muy bien también".