El plantel conducido por Martín Demichelis pondrá en marcha la pretemporada este lunes, pero Díaz no estará en el inicio de los trabajos y recién se incorporará la semana que viene al ser licenciado.



Díaz es pieza clave para Demichelis y en River estarán muy atentos a ver qué puede suceder en este mercado de pases, debido a que hace unos días ya sonó la primera alarma por un interés desde Arabia Saudita.

Al-Qadsiah, recientemente ascendido a la Saudi Pro League, tiene en la mira al chileno para reforzar el plantel de cara al segundo semestre y ya se habría contactado con el entorno del jugador para ofrecerle un contrato millonario.

Díaz tiene contrato con el conjunto de Núñez hasta diciembre de 2026 y River no tiene ninguna intención de negociarlo, por lo que el club que lo quiera deberá pagar la cláusula (ocho millones de dólares netos), siempre y cuando el defensor esté de acuerdo.





La situación por el pase de Adam Bareiro





El ex San Lorenzo, de 29 años, aseguró durante su estadía en la Copa América que si bien está cómodo en River su sueño siempre fue jugar en Europa, aunque por el momento nadie vino a comprarlo.

Al igual que Chile, Paraguay también se quedó afuera de la competencia en la fase de grupos y así quedó liberado Adam Bareiro, de quien River también está expectante.



La negociación entre San Lorenzo y el Millonario por el delantero volvió a trabarse, debido a que el Ciclón volvió a cambiar las condiciones para que se realice la venta al no estar satisfechos con el plan de pagos que desea el Millonario: U$S 2.5M brutos a la firma y otros U$S 2M brutos en objetivos.

Esta semana será clave y, seguramente, River avanzará hacia una definición: se pone de acuerdo con San Lorenzo en un monto o ejecuta la cláusula de salida para quedarse con el futbolista, que es de 3,5 millones.