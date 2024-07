El ex viceministro de Economía Gabriel Rubinstein cuestionó las medidas que tomó el gobierno de Javier Milei para alcanzar el superávit fiscal, aunque destacó el valor de lograr un recorte de 5 puntos del PIB. "Valoro mucho el ajuste fiscal realizado de unos 5 puntos del PIB. A pesar de la baja calidad (muy centrado en licuar jubilaciones, etc.), Milei tiene un enorme mérito por esto y seguir siendo tan contundente en cuanto a no negociar el necesario equilibrio fiscal", señaló Rubinstein a través de su cuenta de X.

Rubinstein fue viceministro de Economía durante la gestión de Sergio Massa. El economista subrayó: "La idea de que la aguda recesión era necesaria no la comparto. El ajuste no debió ser recesivo". Para el economista "la devaluación debía bajar brecha, no licuar salarios. EL PIB 'no agro', debía haber bajado aprox 1%, no aprox 6%, en estos 6 meses", explicó tomando distancia del modelo planteado por Milei y Caputo.

También remarcó que, lejos del discurso oficial, "solo en los últimos 60 días, estimo hubo una oferta excedente de Base Monetaria de unos 3 billones (25% de la BM). Como contraparte: exceso de demanda de dólares y bienes. Esto sólo, explica el 30% de suba del CCL".

Tampoco es muy optimista sobre el futuro cercano. "La política monetaria expansiva (exagerada emisión y exagerada baja de tasas), ha sido para mí un error no forzado que opaca la performance fiscal. Y que dificultará probablemente, una salida del cepo sin otra significativa devaluación", concluyó.