El titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, denunció por la 750 que a más de un mes de que se desató públicamente el escándalo y luego de cinco meses de reclamos y protestas, los alimentos almacenados en galpones por el Gobierno nacional siguen sin llegar a los comedores sociales. Además, anticipó que habrá nuevos relcamos.



“Los alimentos no los repartieron. El mayor escándalo es que este ir y venir de la Justicia, a lo que nos tiene acostumbrados, sobre todo cuando se trata de los pobres, de los que no están en el poder, pasa y la comida no llega”, se lamentó, entrevistado por Víctor Hugo Morales.

Esto, dijo, es lo “único importante”, que no sucede. “Todo lo demás son palabras. Ahora, la comida no está llegando. Es un hecho gravísimo que la comida no llegue. Y eso no se discute, porque se discuten las decisiones judiciales”.



“Estamos muy preocupados por el tema. Estamos tratando de conformar una acción que no termine en represión. Porque otro de los problemas es que cada trabajador que haga una acción en este país termina golpeado, termina herido y termina procesado”, se lamentó.

Y recordó cómo unos días atrás tuvieron una reunión diversas organizaciones en la Facultad de Sociales, convocada, justamente, por los familiares de los detenidos el día en que se votó la Ley Bases.

“Hay cinco detenidos todavía acusados de delitos gravísimos. La señora Patricia Bullrich salió a decir que las personas que se manifestaban son golpistas. Los que apoyaron todos los golpes militares de la historia ahora acusan de los golpistas a los manifestantes”, denunció.

Finalmente, dijo: “Estamos frente a una persecución y cinco presos políticos. Creemos que hay que volver a salir a manifestar. La última vez que nos manifestamos hubo heridos. Esta es la Argentina de hoy. En esta semana vamos a discutir que hay que volver a salir reclamar, porque los alientos no llegan a los comedores”.