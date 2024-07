Un video de una cámara de seguridad registró la llegada de María Victoria Caillava, horas después de la desaparición de Loan, a una guardia médica por un presunto ataque de nervios y tos severa. El vehículo es el mismo que al ser peritado mostró manchas de sangre que están siendo analizadas.

La cámara muestra cuando su marido, Carlos Pérez, llega el viernes 14 de junio a las 00.15 a la guardia con su camioneta blanca. Allí la ex funcionaria se baja y habla con una persona, mientras su marido gira la camioneta. En un momento el video se corta y luego directamente se observa la salida de Caillava del hospital y cuando se sube a la camioneta. Ese mismo día el ex comisario Walter Maciel los autorizó viajar a Corrientes para hacer estudios médicos, informes que fueron presentados por su abogado en la Justicia.

"María Victoria llegó muy nerviosa y quería irse rápido", explicó Alicia, enfermera que la atendió aquella madrugada. La profesional señaló que la exfuncionaria le contó lo que había pasado con Loan y que “estaba preocupada por el niño".

Lo que llamó la atención es que Alicia, en diálogo con un canal de noticias, destacó que Caillava le dijo que iba a ir a Corrientes para hacerse un estudio con un urólogo.

Por otra parte, la Justicia ordenó peritar dos autos y la moto de los imputados con la idea de hallar posibles rastros de sangre humana y pelos.



Mientras la investigación avanza sin una hipótesis principal, este miércoles la Justicia solicitó la recolección de pruebas en el auto de Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi, la moto de Antonio Benítez y el vehículo Ford Ka de María Victoria Caillava y Carlos Pérez

Esta misma práctica se llevó a cabo en las últimas horas en la camioneta del matrimonio detenido en la que una rueda dio positivo de luminol, se encontraron manchas hemáticas, el paragolpes hundido y dos pelos que serán analizados. Con respecto a estos últimos elementos, este miércoles serán peritados con el ADN correspondiente para saber si pertenecen a Loan.

A su vez, se espera saber el resultado de las pericias en los celulares de los detenidos e involucrados que se harán este jueves 4 de junio. Se tratan de 12 teléfonos, entre los que está el de Laudelina. El del excomisario Walter Maciel ya fue peritado en Corrientes.

En la cédula de notificación se dan a conocer los puntos a analizar y comunican a las partes por si quieren incorporar peritos.

La Justicia solicitó un back Up (archivos de usuario), obtención de correos electrónicos, recuperación de archivos eliminados, obtención de registros de Internet (historial de navegación y redes.

Por otro lado, un sacerdote reveló los manejos políticos que hay en Corrientes y subrayó que en la provincia hay una "cultura del silencio" y que el que hable "pierde".

Marcos Muño pertenece a la iglesia Jesús de Nazaret, ubicada en pleno centro de la capital de Corrientes, y en diálogo con un programa radial dio revelaciones y denuncias impactantes.

“En los años de trabajo uno conoce a la gente, va en los barrios y acompaña a distintas problemáticas, pero acá lo que pasa es una cultura del silencio y el que habla, pierde”, expresó Muño. “Esto es un ejemplo claro de lo que sucede ahora en el caso de este Loan, pero me parece que es una lógica que se repite con distintas problemáticas”, destacó.

El sacerdote contó que trabaja en temas de adicciones, violencia y familias y “cuando uno va escarbando va viendo las dinámicas, las complicidades, los silencios y cómo se pasan la pelota uno a otro”. “La versión del pobre es la que cae, no se escucha, no tiene como lugar y mientras más se pueda callar eso, mejor”, sostuvo.

Muño señaló que fue testigo de muchos de esos silencios y que le sorprende “cómo el sistema de complicidades y de silencios es muy fuerte” en Corrientes. “Aunque se descubriera la verdad, la gente no cree. Esta cultura del silencio hace que sea más fácil manipular la información. Algunos dicen que es como un régimen lo que existe, un lugar donde vos no podés hablar, no podés decir cómo funcionan las cosas o denunciar de alguna manera los mecanismos que muchas veces dañan al pueblo, por eso creo que está dañada la democracia”, subrayó.









