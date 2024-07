El movimiento de derechos humanos y las organizaciones sindicales marcan la senda de la resistencia a la destrucción sistemática del Estado que intenta llevar adelante el gobierno libertario. A partir de una larga sumatoria de decisiones para desarticular las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que prestigian a la Argentina en el mundo, Abuelas de Plaza de Mayo decidió convocar y participar hoy de la tradicional ronda de los jueves de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la 2.412ª de su largo historial. “¡Volvamos a la plaza!”, invita la institución que encabeza Estela de Carlotto, quien junto a Adolfo Pérez Esquivel, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) leerán un documento consensuado por los organismos. Tres horas antes, al mediodía, la Asociación de Trabajadores del Estado realizará una olla popular también en Plaza de Mayo, escenario central de toda gesta que se precie desde hace 214 años. Será en el marco de un paro nacional de ATE contra el combo de desguace de organismos, despidos, depreciación de salarios y criminalización de la protesta por parte de Milei, Villarruel, Bullrich & Cía.



“Es cierto que hay que organizar la bronca, pero no hay que organizar pequeñas cosas porque no sirven. No podemos hacer 20 marchitas cada día. Hay que parar el país tres días hasta que estos digan basta. Y eso tiene que estar en manos de los trabajadores. El pueblo los va a acompañar”. La propuesta la formuló siete días atrás Carmen Arias, de la Asociación Madres, durante el cierre de la última ronda, junto a una foto de Hebe de Bonafini, que las encabezó hasta su muerte a fines de 2022. “Es cierto, lo votó el pueblo, pero también los pueblos votan dictadores”, reflexionó Arias. Entre quienes la escuchaban estaban la rectora de la Universidad Nacional de las Madres, Cristina Caamaño, y el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. Ayer por la mañana, la Asociación convocó a marchar hoy a las 15.30 “por los despedidos y despedida por el salvaje gobierno fascistas de Milei” y anunció las presencias de Demetrio Iramain, de la organización, y Daniel Catalano, de ATE Capital.

La buena nueva llegó un par de horas después. “Las Abuelas convocamos a la Plaza de Mayo. ¡Sumate a la ronda de los jueves!”, planteó otro de los organismos históricos nacidos para enfrentar al terrorismo de Estado, con reclamos puntuales pero también amplios y de fondo, que interpelan a toda la sociedad:

–“Por la continuidad de la Unidad de Investigación de búsqueda de niños desaparecidos de Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.DI)”, que tal como informó Página/12 el gobierno se propone desmantelar, quitándole la facultad de conducir investigaciones y de acceder a los archivos en poder del Estado, decisión en la que avanzan los cambiemitas derrotados en las urnas que se reciclaron como ministros de la fórmula libertaria, Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y Luis Petri en Defensa.

–“Contra los despidos en los Espacios para la Memoria y en todas las dependencias del Estado que garantizan los derechos de las y los ciudadanos”. La segunda consigna refiere al avance de la motosierra que viene denunciando ATE y que en las últimas semanas abarcó a distintas dependencias bajo la órbita del denominado ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La lista es larga e incluye tanto a las que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Alberto Baños (Archivo Nacional de la Memoria, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, Dirección Nacional de Sitios de Memoria, etcétera) como de otras áreas estatales diezmadas, como el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, o el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), cuyxs trabajadorxs además son víctimas de persecución y estigmatización por el aparato de comunicación paraestatal de la gestión PRO-libertaria.

Las consignas que completan la convocatoria eran impensables un año atrás:

–Para seguir buscando a las y los desaparecidos con vida: los bebés robados en dictadura.

–Por la continuidad de los juicios de lesa humanidad.

–Por los consensos construidos en 40 años de democracia.

“¡Volvamos a la Plaza!”, propone Abuelas, con las etiquetas #ElNuncaMasNosUne y #LaBusquedaNosUne

“La idea surgió del encuentro en la Legislatura, donde los trabajadores de sitios de memoria y los organismos entendían que era necesario encontrarse, y también de la voluntad y decisión de las Abuelas, de Estala de Carlotto, de acompañar lo que es la ronda histórica de las Madres, de poder abrazarnos a todos y poder sentirse abrazadas ellas por nosotros”, contó a este diario Victoria Montenegro, nieta recuperada y legisladora porteña. Durante aquel acto en la Legislatura, en el que Montenegro llamó a organizar la resistencia sentada al lado de la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda Unidad, fue otra hija de desaparecidos, Alejandrina Barry (legisladora del FIT-U) quien convocó a participar de la marcha del jueves para “reclamar la reincorporación de las y los trabajadores”.



Por la tarde se conocieron distintas adhesiones. “Mañana no es cualquier jueves, la cita es frente a la Casa Rosada, frente a un gobierno que desfinancia a los espacios de memoria, que ajusta en la Secretaría de DDHH y aplaude la baja de la edad de punibilidad. A las 15hs, ¡todos a la Plaza de Mayo!”, convocó La Garganta Poderosa.



“Mañana jueves vamos a la ronda de las Madres contra el intento de desmantelar la memoria, en defensa de la CONADI y por la reincorporación de las y los despedidos de los sitios de Memoria”, planteó Bregman.



“Allí estaremos!”, apuntó el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

“Convocamos a la Plaza de Mayo a defender la Memoria, la Verdad y la Justicia. Vamos a defender con lucha la memoria, en contra de los despidos y la reducción de políticas de Estado. Por un país sin hambre ni persecución”, se sumó H.I.J.O.S. Capital.



“El gobierno aceleró el desguace de las políticas de memoria, verdad y justicia. Nos vemos este jueves a las 15 en Plaza de Mayo”, apuntó el CELS.



Desde la mañana, antes de que concretara el llamado de Abuelas, circulaba el anuncio de una “jornada de protesta estatal” de ATE Capital, para exigir: “reincorporación de les despedides, aumento salarial, cese de los despidos y derecho a la Protesta”. “¡25 mil despidos, 25 mil motivos para luchar!”, gritaron.



Por la tarde se conoció la decisión del consejo directivo de ATE Nacional. “La única posibilidad que tenemos los trabajadores de frenar esta pesadilla que estamos viviendo desde hace 7 meses es estando en la calle y multiplicando las protestas en todo el país. Desde ATE, decidimos por votación unánime lanzar un paro para mañana y realizar una olla popular en Plaza de Mayo a partir de las 12 del mediodía”, anunció su titular, el rionegrino Rodolfo Aguiar.