Alemania y España protagonizarán un duelo imperdible este viernes desde las 13, por los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

El partido entre La Furia y Die Mannschaft, que dejará a uno de ellos entre los cuatro mejores, se jugará en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart, en lo que será una final anticipada entre los dos seleccionados más ganadores en la historia de la competencia. En caso de empate, se definirá en alargue de 30 minutos o penales.

Alemania, anfitrión de la Eurocopa, busca su primer gran título en diez años después de una serie de malos resultados en los últimos años, incluidas las salidas consecutivas en primera ronda de los Mundiales 2018 y 2022.

Antes del partido frente a España, el mediocampista alemán Toni Kroos consideró: "Es el segundo título más importante que se puede ganar y tendría una importancia enorme para mí".

Kroos, que ganó la Champions League con el Real Madrid el mes pasado y se retirará del fútbol profesional después de la Eurocopa, buscará conquistar el único trofeo importante que le falta en su palmarés, que también incluye la Copa Mundial 2014.

"Sería un final sensacional, pero también he considerado la posibilidad de que no ocurra. No espero que este viernes sea mi último partido, así que supongo que volveremos a vernos", remarcó el jugador de 34 años.

Galos y lusos, otro plato fuerte

Más tarde, Francia y Portugal se medirán a las 16 (ESPN) en el Volksparkstadion de Hamburgo, en duelo que arbitrará el inglés Michael Oliver. El vencedor también avanzará a las semifinales.

El combinado dirigido por Roberto Martínez necesitó de los penales para llegar a la ronda de ocho competidores. Por esa vía, superó 3-0 a Eslovenia tras igualar sin goles en 120 minutos de juego.

De su lado, el seleccionado de Didier Deschamps está invicto, pero en deuda con su juego y, sobre todo, con el gol. Anotó apenas tres de los cuales dos fueron en contra y el restante fue un penal de Kylian Mbappé, flamante delantero de Real Madrid que continúa jugando con una máscara a raíz de la lesión que sufrió en su nariz en el debut con victoria ante Austria.

En octavos su víctima fue Bélgica, a la que venció 1-0 en un duelo que fue amplio dominador, pero que resolvió sobre el final.