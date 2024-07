Si hay algo que tiene Abuelas de Plaza de Mayo es la capacidad de avanzar hacia un objetivo de manera incansable y sin importar los escollos o el tiempo transcurrido. Avanzan hasta que lo consiguen. Es por eso que ahora, y en base a esa historia, las Abuelas lanzaron una campaña nacional e internacional para juntar firmas que acompañen una solicitada donde se exprese el rechazo a "la embestida masiva del Poder Ejecutivo contra todos los consensos y políticas públicas construidas a lo largo de estos 40 años de democracia".

La intención de Abuelas, que preside Estela de Carlotto, es buscar el apoyo de personalidades de distintos ámbitos, organismos de derechos humanos, referentes políticos y la sociedad en general ante las posiciones negacionistas del gobierno nacional y de las maniobras de achique del Estado que están alineadas con estas posiciones.

En estos últimos días, el gobierno avanzó una vez más con el ajuste del Estado y en esta oportunidad la concentró en la destrucción de los espacios y sitios de memoria con el despido de los trabajadores que custodian estos lugares. Así, los telegramas comenzaron a llegar con anuncios de que no se le renovarían los contratos a varios especialistas que vienen trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos hace más de 10 años. Todas las arqueólogas del excentro clandestino Club Atlético: despedidas. Los técnicos del Ministerio de Defensa que revisaban los archivos de las Fuerzas Armadas: despedidos. Ayer se conocería, además, que Luis Petri había definido derogar las resoluciones que regulaban su funcionamiento.

Pero además también avanzaron con la desactivación de organismos como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) donde incluso desplazaron a su directora, Claudia Carlotto.

Estas maniobras vienen siendo denunciadas y el jueves pasado se tradujo en una fuerte movilización que se realizó en el contexto de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo alrededor de la Pirámide, ubicada frente a la Casa Rosada. Ese día estuvieron Estela de Carlotto y el titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Este jueves, como hacía mucho no sucedía, Estela de Carlotto tomó el micrófono y le dijo a los presentes: "No solo a la juventud, al pueblo hay que animarlo. Todos podemos hacer algo. La violencia no tiene que existir, la resistencia sí. Y el amor por el otro con más razón. Y hoy estamos acá para que nuestro querido país, que está siendo desestimado por quien tendría que cuidarnos, va a salir de esta sombra más temprano que tarde".

La solicitada

Ante esta embestida del Poder Ejecutivo las Abuelas recurrieron a la redacción de una solicitada desde donde realizarán "un llamamiento al pueblo argentino y a la comunidad internacional, en defensa de los derechos humanos y la búsqueda de sus nietas y nietos, los desaparecidos con vida".

A través de la firma de una solicitada, se denunciará que "el Estado argentino, en su conjunto, incumple normas internacionales de rango constitucional al desfinanciar, vaciar y eliminar dependencias que atienden la problemática de los derechos humanos, en general, y el derecho a la identidad, en particular".

Como en otros tiempos oscuros que hemos vivido, las Abuelas necesitamos que el mundo acompañe este reclamo para resguardar el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, sostenido durante tantos años.

Para firmar la solicitada, se puede ingresar a este formulario: https://forms.gle/bVj3kxJWH4UNEExG8