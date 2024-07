El diputado y flamante presidente de la Asamblea del PRO, Martín Yeza, acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de llevarse "puesto" al partido a pocas horas de que la dirigente rompiera su relación con el fundador del espacio, el expresidente Mauricio Macri.



"Hubo una etapa de negación con Macri. A la luz de la distancia, habrá estado mejor o peor en la percepción de ellos. Para mí no porque no era necesario. En 2023, entre los dos sacaron 23 por ciento. ¿A qué costo? Se llevaron puesto un partido", indicó en declaraciones radiales.



Con su declaración, el exintendente de Pinamar hizo referencia a la interna que libraron Bullrich y elex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en la que Macri, si bien no lo hizo expresamente, se inclinó por la titular de Seguridad.



"En municipios donde éramos gobierno se inventaron internas porque ellos creían que no importaba que no hubiera conflicto, sino que se tenía que generar igual ¿Qué nos pasó? La degradación", añadió Yeza.



En esa línea, continuó contra Bullrich: "La escuchaba hablar de tibios, de partido chiquitito, del aparato...Yo digo 'pará, pero si vos sos ministra nacional'. Yo iba manejando en mi auto solo y toda la gente que nos criticaba diciendo que somos el aparato son los que están con chofer, con custodia. Hay una cosa despectiva que no me gusta y que para mí llegó hasta acá".



"La que fue la presidente de tu partido hasta marzo, que fue la candidata a presidente a la que defendimos todos nosotros, lo mejor que tiene para decir sobre todos los que la defendimos es que ya fuimos y que estamos con lo que ella piensa o estamos en contra... Yo ahí digo 'bueno,hasta acá'", reflexionó Yeza.



El jueves pasado, el PRO eligió a Yeza como nuevo titular de la Asamblea del partido amarillo. El cargo estaba reservado para Bullrich, luego de su acuerdo con Macri, que en mayo reemplazó a la propia ministra de Seguridad en la Presidencia del PRO.

Sin embargo, el intento de Bullrich por unir al PRO con La Libertad Avanza tensó la relación con Macri, quien decidió romper el pacto y poner a un alfil propio.