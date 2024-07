El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, hizo un duro editorial en la previa por el Día de la Independencia y aseguró que “este 9 de Julio es celebrado por traidores”. El cuestionamiento llegó tras analizar una nota publicada por Página|12 de Alfredo Zaiat, donde se revela quiénes son los grandes ganadores del plan económico libertario.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Quiero amargarme un poco. Porque a veces ciertas amarguras son una forma de lucidez. Estos ladrones monstruosos, que tienen al país tomado del cuello, no tienen vergüenza. Tampoco la tiene Milei. Pero Milei es un pobrecito. Un che pibe de verdad, de toda esta gente.

Toda esa gente que ganó tanto, pero tanto dinero. ¿Se acuerdan cuando despotricábamos contra (Luis) Pagani, Arcor, Pérez Companc, Molinos Río de la Plata, (Héctor) Magnetto, Telecom, Cablevisión y todo eso porque, con las tarifas, con los alimentos, generaban una inflación atroz en el Gobierno de Alberto Fernández y no había manera de pararlos?

Y Alberto Fernández además era débil. Pero yo no sé hasta qué punto, de verdad, seamos justos, se puede ser más duro con esta gente que tiene todo el poder. Tiene el poder mediático. Con los diarios te vuelven loco, te ganan la batalla cultural.

Y después te mandan los precios al supermercado. Y el supermercadista te quiere vender. Y además, en general, es un truhan como los que le venden al supermercadista. Por lo tanto, estábamos en una trampa monstruosa de precios que subían, subían, subían y con la inflación, que no podía controlarse de ninguna manera, ganaron un espacio importante como para vencer en las elecciones.

Ganaron una cantidad de dinero. ¿Se acuerda que le hablábamos siempre de repartos, qué se yo, me acuerdo de un trimestre de 14 mil millones de dólares de Pagani, de Arcor, de Pérez Companc, de toda esa gente? Y creo que hubo un cálculo de cientos de miles de millones de pesos ganados por no respetar las tarifas de la gente de Telecom, de Cablevisión.

¿Qué pasó? Todo esto determinaba que se forzara en el país una devaluación. Cualquiera que viniera la tenía que hacer. Por supuesto, si viene un obediente, un exagerado, un bruto, como Milei, la hace del 118 por ciento. 118 por ciento.

Y ahora va a saber usted, a través de una investigación de Pablo Manzanelli, Leandro Amoretti, investigadores de CIFRA CTA y del área de Economía y Tecnología de la FLACSO, tomados por Alfredo Zaiat en una nota formidable de este fin de semana. Entonces usted empieza a leer los apellidos son los dueños del país. Son los que lo están robando a usted.

Estamos tan preocupados por el delincuente que a la carrera nos saca un celular y estos nos están robando la vida. Pero además se quedan con el país. Por eso este 9 de Julio es celebrado por traidores. Traidores del pueblo, pero grandes ganadores de esta historia.

Aeropuertos Argentina del Grupo Eurnekián; Metrogas; Pampa Energía del grupo Mindlin; Aluar del grupo Madanes; Laboratorios Richmond, no sé quién es el capo ahí; Mirgor de Nicolás Caputo, el hermano del alma de Macri; familia Pagani, esto es Arcor; Techint, familia Rocca; Loma Negra, que ahora no es más de Fortabat, es de capitales brasileños, o sea que ganaron todos, ganó Fortabat una fortuna que le cuida aquel que fue ministro, hizo la primera devaluación y multiplicó las ganancias de la familia, Nicolás Dujovne; Banco Macro, de la familia Brito; Transportadora Gas del Sur de la familia Sielecki; Agea, Grupo Clarín, Magnetto; Molinos Río de la Plata; Pérez Compánc; La Serenísima; Mastellone Hermanos; Edenor, de Mindlin; YPF bajo control estatal, pero manejada por Rocca; Pan American Energy; Bulgheroni; Banco Galicia, Escasany; Morixe, Sociedad Comercial del Plata; Molinos Agro, del grupo Pérez Companc; La Anónima, de los Braun; Ferrum. Y ahí terminó la lista: estos son los grandes ganadores.

La apropiación de ganancias, señala la investigación, extraordinaria por parte de diez empresas cuyo nivel de rentabilidad superó el 40 por ciento de las ventas en el primer trimestre del 2024. Aeropuertos Argentina, Eurnekián, el patrón anterior directo de Milei. ¿Vos sabes que es una vergüenza? Es repugnante lo que hacen.

Porque también para el lado de Eurnekián. Se pasó de vivo. Consigue tener a su che pibe de presidente. Es el récord. Derecha por todos lados. Abrazo con Bolsonaro. Todo esto junto nos tiran. Y van a invitar a ver el desfile. Al que van a ir algunos veteranos de Malvinas. Sorprende, porque tienen que aceptar caminar rápido. Algunos que vayan. Bueno, tendrán que ser muy del palo del Gobierno, de la derecha. Me da mucha pena.

Estos son los ganadores. Ganaron cuando forzaron la devaluación. Ganaron con la devaluación. Van a ganar con la nueva devaluación. Lo van a llevar a Milei a que tenga que devaluar. Parecería que no hay manera de resistir. Y si no, lo empiezan a molestar mucho con los títulos. Ya hasta Magnetto le está pegando. LN+ le está pegando a Milei.

Tanto es así que como nueva técnica nos escuchará hablar menos de Milei en lo posible. Todo lo que pudiéramos no hablar de Milei. Porque además hace mal. Hace mal esa reunión con Bolsonaro. Esos viajes a cualquier lado. Ese gasto infame. El no hay plata haciéndose el vivo. Vivo de barrio, vivo perdedor de barrio. El que llevaba la pelota. No lo ponían, lo mandaban al arco... qué se yo.

Es muy triste esta agresión brutal de estos ganadores. Esa inmensa porquería que le hacen a millones de argentinos que no lo saben. ¿Qué saben quién es Mindilin? ¿Caputo? ¿Viegener? ¿Bulgheroni? ¿Pérez Companc? ¿Pagani? ¿Escasany? No sabe la gente.

Uno de cada mil en la República Argentina sabe quiénes son. Pero sí lo saben todos los periodistas. Los inmensos alcahuetes del sistema. Sí. Lo saben todos los políticos. Los que no dicen estos nombres. Los que hablan de Milei. Milei es nada. Estos son. Estos son. De verdad. Estos son. Hay que darle pelea a ellos.

Saca encuestas Magnetto diciendo a qué políticos les va mal. ¿Cuándo los políticos van a sacar encuestas preguntándole a la gente por estos personajes que son los que dominan y se roban el país con esta derecha espantosa? Y nosotros nos alegramos un poquito, por lo que pasó en Francia. Qué tristeza, ¿no?