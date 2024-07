La actriz Julieta Zylberberg visitó los estudio de la 750 y charló mano a mano con Víctor Hugo Morales sobre Prima Facie, la obra que protagoniza en el Multiteatro Comafi y a la que califica de "muy movilizante".

En Prima Facie, Zylberberg interpreta a una abogada defensora de acusados de delitos sexuales que ve cómo todo su mundo cambia de repente.

"Es conmovedora, la obra. Cuando la leí me atravesó por completo. Es muy movilizante, así que disfruto haciéndola. Es imposible que no nos toque de cerca. Soy mujer", sostuvo la actriz de 41 años, de extensa carrera en cine y televisión.

"La mayoría de las mujeres que me rodean, más, menos, han sufrido alguna situación incómoda sexualmente en algún momento. Es moneda corriente. Es interesante dónde pone el foco la obra, cómo la dificultad se encuentra en el afuera y el adentro de poder denunciar, contar y compartir", agregó.

En este marco, Zylberberg señaló que la obra habla del "vacío judicial" en estos casos, sobre "por qué las reglas establecidas de un engranaje no funcionan" en ellos.



Con respecto a la repercusión de Prima Facie, afirmó que "es increíble cómo se escucha el silencio del público". "Hacia el final del primer acto es notable. De pronto se escucha cómo se cierran las gargantas", señaló.

"Es increíble lo que pasa con el público que, de repente, hay un montón de personas juntas asistiendo a un hecho y cómo el público es una unidad, es muy impresionante, siendo personas diferentes. De alguna manera siempre el público logra ser un personaje único", remarcó.

"Trato de no plantearme la vida en metas porque me da un poco de ansiedad y en esta era tan loca creo que mi mayor objetivo es estar en el presente. Me considero muy afortunada con los proyectos que me llegan", cerró.