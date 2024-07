Ya van a hacer 3 años y cuatros meses desde que la consigna "¿Dónde está Tehuel?" comenzó girar en boca de quienes reclamaban la aparición del joven Tehuel de la Torre. El próximo lunes 15 de julio comenzará el juicio oral en La Plata contra los dos imputados por el hecho ocurrido el 11 de marzo de 2021, cuando el chico trans de 21 años viajó a Alejandro Korn para reunirse con los dos hombres que lo habían convocado para una entrevista laboral y nunca más se supo de él.

El fuero Penal de La Plata se prepara para dar inicio a uno de los juicios por el caso de Tehuel. El próximo lunes, las puertas del edificio de 8 entre 56 y 57 se abrirán desde las 10 am hasta las 18 pm para recibir a Luis Alberto Ramos, quien junto a Oscar Alfredo Montes, se encuentra acusado por el delito de homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género.

Hace unas semanas, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de La Plata aceptó el pedido de la defensa de Montes para tener un juicio por jurados, por lo tanto se realizarán dos procesos judiciales: uno con un tribunal técnico y otro juicio por jurados. Esta decisión implica que la familia tendrá de Tehuel tendrá que atravesar por dos juicios para conseguir justicia.

En el juicio penal que se realizará durante la feria judicial de vacaciones de invierno, se juzgará la responsabilidad de Ramos, el dueño de la casa a la que fue Tehuel porque le habían hablado de la posibilidad de trabajar de mozo. Para el otro juicio todavía no hay fecha y tampoco está asignado el tribunal.

Aunque todavía no se encontró el cuerpo de la víctima, la Justicia considera que ambos son responsables de la desaparición y del posterior homicidio de Tehuel, motivo por el cual los juicios comenzarán de todas formas.

Ambos hombres se encuentran imputados además por encubrimiento en concurso real con falso testimonio, ya que durante sus declaraciones sostuvieron que “no conocían a Tehuel”. Pese a que se quemó el celular del joven, la cuenta de Google reveló una foto que se sacó con los dos acusados ese día, por lo que, con los indicios en su contra, si el tribunal los encuentra culpables recibirán una pena de prisión perpetua.

En un principio, el inicio del juicio oral estaba previsto para agosto de 2027, pero luego de una campaña para que se adelantara se instruyó para julio de este año. El reclamo por el comienzo del proceso, impulsado por el Frente Orgullo y Lucha, tuvo un fuerte impacto gracias a que contó con el apoyo del hoy desmantelado Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y de la subsecretaria de Políticas de Diversidad del exMinisterio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, así como también del fiscal a cargo de la investigación, Juan Pablo Caniggia,



El último 11 de marzo, a tres años de la desaparición de Tehuel, su madre, Norma Nahuelcura, sostuvo: "No quiero que a nadie le vuelva a pasar lo que le pasó a él, no quiero que vuelva a haber más casos como el de Tehuel. Por eso no voy a parar, la lucha la voy a seguir hasta saber que pasó con mi hijo". En ese sentido, Flavia Centurión, abogada de la familia, dijo que de cara al juicio oral que se llevará adelante en los días siguientes, además de conseguir la condena, tienen la esperanza de que el caso de Tehuel se convierta en un "caso bisagra", para que "se tome conciencia sobre la necesidad de políticas de prevención para el colectivo LGBTIQ+".

Tehuel de la Torre fue visto por última vez el 11 de marzo cuando salió de su casa en San Vicente hacia una entrevista laboral con Ramos, quien le había ofrecido trabajo en un evento gastronómico.



Desde aquel 11 de marzo se organizaron diversas acciones y marchas por parte de la comunidad LGBTQ+ para reclamar la aparición del joven, así como también en repudio por el incremento de los crímenes de odio. Para el 15 de julio se planea una convocatoria en las afueras del tribunal, donde manifestantes se reunirán para exigir justicia por Tehuel.