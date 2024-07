Brian Aguirre y Milton Giménez fueron presentados este lunes como jugadores de Boca Juniors. "A nosotros nos da felicidad presentar a un jugador nuevo. Estamos muy felices de que sean jugadores de nuestro club. Deseamos que la pasen lindo. Tenemos un gran plantel y creemos que con ustedes será mucho mejor", declaró el presidente Juan Román Riquelme.

"Cuando me comentaron la posibilidad de venir acá, no lo pensé. Tomé rápido la decisión. Me voy a brindar al máximo por nuestro club", fueron las agradecidas palabras de Giménez, que proviene de Banfield.

A su turno, Aguirre se refirió a la importancia del duelo por Copa Sudamericana por los 16avos de final contra Independiente del Valle, el miércoles 17 de julio: "Lo mejor es poder acoplarnos lo más rápido posible al grupo", aseguró el ex Newell's Old Boys.

Por último, el mediocampista Matías Galarza, actual jugador del KRC Genk de Bélgica, no se presentó a la pretemporada de su equipo en Países Bajos y encendió la esperanza de una posible llegada al club de la Ribera, que volvió a ofertar por el futbolista iniciado en Argentinos Juniors, pero no recibió respuestas.

Desde el entorno de Galarza afirman que el jugador desea ponerse la camiseta azul y oro. El Xeneize envió una nueva oferta de 3 millones de dólares por el 50% del pase, dado que anteriormente había ofertado 2,5 millones de dólares brutos, pero la propuesta fue rechazada porque desde Bélgica esperan 5 millones de dólares por el mediocampista.



Asimismo, Boca -que ya concretó la vuelta del chileno Gary Medel y compró a Tomás Belmonte- mostró interés por Giuliano Galoppo, Agustín Martegani y el chileno Carlos Palacios.