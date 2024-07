La diputada Amalia Granata cuestionó en la última sesión al Fiscal de Estado Domingo Rondina por querer cobrar honorarios en la causa sobre las inundaciones en Santa Fe del año 2003 y advirtió que el funcionario intentó montar un “tongo demasiado alevoso”. Puntualmente la legisladora lo acusó de no apelar el fallo de la Corte santafesina que obligaba al Estado provincial a pagar indemnizaciones a un grupo de víctimas de las inundaciones de Santa Fe y a la vez ser el abogado de los damnificados. Granata lo trató además de "burro" por querer poner a su esposa al frente de la demanda, para finalmente ubicar a su socio en el estudio jurídico para cumplir ese rol. Y dijo que estaba "de ambos lados del mostrador" en un caso altamente sensible para la provincia.

"Desconozco si el Ejecutivo conoce la situación o no. El Fiscal de Estado, Domingo Rondina, fue defensor de las víctimas de las inundaciones de 2003. En su rol de Fiscal de Estado debe defender a la provincia en el tema de esas inundaciones, su función es incompatible”, aseguró para agregar que “Rondina no renuncia a sus honorarios por haber defendido a las víctimas de inundaciones. Consideramos esto como una maniobra incompatible con su función, por lo cual el Fiscal de Estado debe dar explicaciones a los santafesinos”, sentenció la diputada a LT8.

Granata explicó que el Fiscal de Estado, en su anterior rol como abogado, representó a las víctimas de las trágicas inundaciones que en 2003 afectaron la ciudad de Santa Fe, y que la Corte Suprema de la provincia ordenó indemnizar. Sin embargo, ahora, como Fiscal de Estado, representa los intereses de la provincia, que busca evitar esos pagos y no los apeló.

La diputada señaló que mediante un pedido de informe presentado el jueves solicitó al ejecutivo información sobre el fiscal, quien debería haber renunciado a ser abogado de las víctimas al asumir su nuevo cargo. Según Granata, no solo no renunció, sino que intentó sustituir su nombre con el de su esposa para cobrar los honorarios, lo cual es ilegal. Al ser descubierto, habría puesto a su socio como patrocinador de las víctimas para seguir recibiendo los honorarios.

Granata señaló que Rondina no solo no apeló la decisión de la Corte sino que intentó poner a su esposa y a un socio de su estudio para seguir representando a las víctimas y cobrar los honorarios correspondientes. “¿Qué hace este señor? Pide la sustitución para su esposa. Claro, le deben haber dicho ‘querido esto es inmoral, sos Fiscal de Estado y representás a las víctimas. Y además no querés apelar como Fiscal de Estado para recibir la torta de plata como representante legal’”, disparó la diputada.

Granata leyó una nota de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe donde se menciona que la esposa de Rondina solicitó reemplazarlo como abogado litigante. Por esto, la legisladora elevó un pedido de informes al Ejecutivo para que se investigue el supuesto doble rol de Rondina, calificándolo de “escandaloso, bochornoso e inmoral”.

"Lo más grave es que el damnificado, en su rol de Fiscal de Estado, pidió a la corte un pronto despacho para acelerar el pago de honorarios. Esto es un escándalo", afirmó Granata. La diputada cuestionó si el gobernador tiene conocimiento de estos hechos y exigió que el funcionario no permanezca ni un segundo más en su puesto.

Granata concluyó señalando que el rol del Fiscal de Estado es incompatible con su rol como defensor de las víctimas, y que ahora pretende cobrar a través de su socio al no poder hacerlo directamente. “En diciembre ya había anticipado que era un impresentable. Como suele pasarme muchas veces, no me equivoqué”, afirmó. Como si esto fuera poco, lo calificó de “burro” y “bruto”. Aunque la situación denunciada por la legisladora "destapó la olla", aún no se escucharon réplicas de parte del oficialismo ni del propio funcionario. Por otra parte, la rosarina anticipó que va a “perseguir” a Pullaro “cuando haga las cosas mal en perjuicio de la provincia y beneficio de los propios”.

Amalia Granata utilizó expresiones durísimas como “impresentable, burro y bruto” contra Domingo Rondina, y cerró con una fuerte sentencia política: “Ahora entiendo este bochorno y el tongo, y lamento por los damnificados ya que el dinero le gana a la moral”, ante el silencio de sus pares. “De qué se disfrazarán ahora los oficialistas” concluyó.