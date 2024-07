Mientras el presidente Javier Milei busca instalar una situación de consensos políticos y amplitud con la foto raleada del Pacto de Mayo en julio, internamente el mandatario desató una persecución a economistas y políticos críticos que apunta, sobre todo, a aquellos que fueron cercanos a él o que ideologicamente están en esa línea. No casualmente, los que mejor lo conocen son hoy quienes menos creen en su programa de Gobierno en general y, en particular, del plan económico que llevan Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. En las últimas horas, un caso puntual confirmó ser uno más de una serie de cancelaciones de perfiles críticos, que muestra la intolerancia que el mandatario tiene a los cuestionamientos, incluso aquellos con intenciones constructivas.

"Echalo", le dijo el Presidente Javier Milei al jefe de asesores económicos, Demian Axel Reidel. "Satanás", el ex banquero del JP Morgan con quien el presidente está en una relación política muy estrecha, usó otros métodos y le sugirió a Fausto Spotorno, un economista integrante de ese equipo de asesores, que al mandatario le gusta muy poco que lo critiquen. El pecado mortal de Spotorno, economista senior del estudio de Orlando Ferreres, fue cuestionar los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, Pero sobre todo pagó por ser parte de un estudio en el que su dueño, el histórico consultor Orlando Ferreres, consideró que el titular de Hacienda había anunciado un "Plan Bonex".



"Vos sabes que no le gusta que nadie opine muy diferente a él", le dijo Reidel a Spotorno, que a raíz de esa tensión, que ya venía de semanas atrás, decidió dar un paso al costado. Se despidió, naturalmente, en el grupo de Whatsapp del Consejo de Asesores, en el que convivía con otros cuadros, entre ellos Ramiro Marra, Ramiro Castiñeira (Econométrica), Ariel Coremberg, ex asesor de Patricia Bullrich y Miguel Boggiano, entre otros.

Quienes conocen bien al Presidente aseguraron a Página I12 que hay, en el despido de Spotorno, una matríz de corrimiento de las voces críticas que Milei entiende son de su mismo palo, ergo, deberían ubicarse en el mismo registro de la realidad que él. Cosa que está ocurriendo exactamente al revés. El dato menos conocido es que el mandatario terminó muy mal con el ex ministro de Economía, Roque Fernández, quien nunca habló en público, pero en privado lo alertó de los problemas del ejercicio de política económica de él y Caputo. Fernández fue uno de los asesores más fuertes de Milei en la campaña, junto con otro ex menemista, Carlos Rodríguez, un economista del CEMA que hoy es despiadado con los libertarios en redes sociales y que Milei tiene cancelado.

En la misma línea de cancelaciones aparecen nombres de personajes muy cercanos a Milei, como Carlos Maslatón, uno de los creadores de la Libertad Avanza; su ex amigo y coautor de libros, Diego Giacomini; y los economistas Carlos Melconian y Ricardo López Murphy, a quien el presidente le cuestionó la trayectoria y lo relacionó con fracasos históricos cuando fue gobierno, en los años de la Alianza. En la Casa Rosada admitieron a este diario que el Presidente se molesta, en particular, cuando la crítica va a Caputo porque fue el jefe de Estado quien pidió que no se lo cuestione. "Nadie le va a tocar el culo" al ministro, llegó a decir Milei.

Los más analíticos, en tanto, observan que ese malestar tiene que ver con lo concluyentes que son los economistas liberales sobre lo que entienden, a esta altura, como un fracaso del modelo económico. El problema que tiene Milei, aquí, es doble: el hecho de haber jugado tan fuerte diciendo que Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia lo obliga a sostenerlo aún cuando el contexto amerita, al menos, meditar sobre el futuro de ese cargo. Entendiendo que los ministros son, al fin y al cabo, fusibles para evitar que las crisis toquen el sillón de Rivadavia.

Un círculo de fieles que se contrae

En este contexto, el Presidente eligió rodearse sólo de fieles, o muy fieles. Los que conocen la diaria sugieren mirar las listas de invitados a Olivos para ver "quiénes nunca le dicen que no, o se lo dicen tímidamente". Entre los periodistas ya conocidos y algunos encuestadores que las fuentes piden no develar, reina entre los economistas Mileístas el "profe" Juan Carlos de Pablo. Al Presidente le gusta poner apodos grandilocuentes, a De Pablo lo elogia como a un erudito y a Federico Sturzenegger, flamante ministro de Desregulación, le dice el "Coloso".

De Pablo, que según muchos de quienes lo conocen comentaba, en plena campaña, que era un delirio votar a Milei, se reúne en la residencia de fin de semana a asegurarle al presidente que el ajuste es el conveniente y que los mercados están equivocados con la percepción de riesgo que tienen sobre el plan.

El otro que lo frecuenta y también fue ultra crítico de Milei en campaña es José Luis Espert, actual titular de la Comisión de Prespuesto de Diputados. Espert, que fue el primer libertario en posicionarse como candidato, antes que el propio Milei, tiene alguna diferencia: no pondera la tarea de Caputo y hasta algunos creen que sueña con un ministerio.

La tríada de los fieles con algo de relevancia se completa con Reidel, que no vive en el país y sus capitales están en el exterior, pero quien conquistó a Milei con dos o tres cuestiones puntuales. La primera es que logró venderle al presidente una idea extraña, que incluso es repudiada por los empresarios críticos: que la inteligencia artificial puede cambiar la matríz económica de Argentina. Reidel trae el tema desde su adolescencia. Los segundo es que le dice que sí a casi todo lo que el presidente le marca como conveniente.

La tercera cuestión es el carácter: Reidel, como la mayor parte de los banqueros especulativos, no le teme al riesgo y su falta de anclaje económico y de vida en el país lo hacen sugerirle a Milei negocios varios con los tecnológicos globales. "Es uno de los culpables de que el Presidente esté tan desconectado de la realidad", cuentan sus detractores.