La Libertad Avanza suma un nuevo escándalo en su hasta ahora accidentado intento por construir sellos partidarios en el interior del país tras los audios filtrados de Ninfa Alvarenga, una de las referentes del espacio en Misiones y directora del PAMI en esa provincia. Según los mensajes de voz atribuidos a Alvarenga, ella le exigió a otros funcionarios de esa dependencia no sólo la firma de renuncias sin fecha (“y cuando veamos que la cosa no funciona, yo voy a presentar eso”, agregó), sino también a “depositar una plata para el tema del partido”, presumiblemente un porcentaje de sus salarios.

La bronca inicial de Alvarenga parece desprenderse de distintos actos y acciones públicas que funcionarios del PAMI misioneros realizan con el sello de la obra social estatal pero sin convocarla a ella, lo cual en los hechos menoscaba su visibilidad en un momento donde distintas facciones de La Libertad Avanza pulsean por adquirir la personería jurídica del partido a nivel provincial, algo de momento obturado. “No podemos usufructuar las cosas que hacen en el PAMI”, protestó.

Los audios

“Piensan que soy una idiota”, barruntó Ninfa Alvarenga en uno de los audios filtrados. “Si no quieren que me enoje con todo el mundo y haga un buen despelote, prepárame esos documentos; y, si no lo van a hacer, voy a buscar a un abogado”, agregó en tomo amenazante respecto a su pedido de renuncias a autoridades del PAMI en el interior provincial.

Los mensajes de voz fueron publicados por el portal periodístico La Voz de Misiones y ello evidenció a su vez la feroz interna que cunde en la construcción de la alianza de Javier Milei que su hermana Karina está intentando articular en todo el país, tal como también está ocurriendo en otras provincias como San Juan y Formosa.

La sombra de Karina

Ninfa tiene línea directa con la Secretaria General de la Presidencia y con su principal asesor, Lule Menem, lo cuál alentó sus apetencias de ser la referente de LLA en Misiones, aunque a su vez está fuertemente enemistada con el Frente Renovador de la Concordia, alianza que gobierna la provincia desde 2007 y que mantiene por su parte negociaciones con la administración nacional para presentar listas conjuntas en las elecciones legislativas del año próximo.

En una dinámica muy propia de la casta que prometió combatir como atractivo principal para atraer votantes, La Libertad Avanza transita en su deseo de construcción partidaria un terreno minado de personalismos y acciones reñidas con la ley. Uno de ellas, claro está, es el pedido de un porcentaje de los salarios que cobran distintos funcionarios públicos designados por autoridades del frente liderado por Javier Milei, quien en tanto parece más preocupado por sus excursiones al exterior sin beneficios claros para el país que administra.

Una candidata fallida

Ninfa Alvarenga ya había protagonizado otro episodio insólito el año pasado, cuando se postuló como candidata a gobernadora por la LLA en Misiones pero a último momento le pidió expresamente al electorado que no la votara. La decisión no parece ser propia de quien incuba el deseo de liderar ese espacio en una provincia que, como se sabe, es manejada por un partido que meses atrás celebró públicamente una alianza con el gobierno de Milei después de la visita oficial a Posadas que hizo Guillermo Francos. Las derivaciones de este pacto, entre otras cosas, implicaron los votos de los diputados y senadores nacionales de la Renovación en favor de la Ley Bases.

Esta dinámica desordena las estructuras de La Libertad Avanza en la tierra colorada, quien busca la personería jurídica pero se enfrenta a numerosas rencillas internas para beneficio del Frente Renovador de la Concordia, especialmente interesado en aliarse electoralmente con el partido que el año pasado ganó los tres comicios presidenciales en la provincia. Algunos leen toda esta jugada como una estrategia para debilitar el poder de Alvarenga (quien se niega a subordinarse a la Renovación) y, de esa forma, facilitar aún más el entendimiento el entendimiento entre la alianza provincialista y LLA.