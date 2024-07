"Es muy extraño verse muerto, muy terapéutico", dice Pedro Mancini y sonríe. Pero no habla de una experiencia supraterrenal sino de la flamante webserie Un paseo ultradeformer, inspirada en sus historietas, que estrena este miércoles 10/7 en UN3.tv. La serie tiene la dirección y actuación de Ezequiel Tronconi y el guión -y actuación, producción y un buen etcétera- de Cami Adaro Liloff y Natalia Arleo. También tiene en su elenco a una increíble Cristina Maresca (que fue nominada en el festival alemán Die Seriale como mejor actriz de reparto), a Lucas Crespi y al propio Mancini, como la versión finada de sí mismo.

Un paseo ultradeformer es una suerte de road movie (o road series) con toquecitos de coming of age, mucho humor, una cuota generosa de emocionalidad a flor de piel y, también, una declaración de amor a la historieta y la autogestión. En el universo de la serie, el Estado tiene un acuerdo con los vampipestres, unos vampiros que se alimentan de sangre de gente que ya murió: les entrega todos los cuerpos que nadie reclama. Pero entonces aparece golpeando a la puerta Leo, que les pide por favor a los vampipestres que devuelvan el cuerpo de Pedro "porque un montón de gente está esperando para velarlo".

Es el puntapié inicial para un viaje delirante de cuatro perdedores encantadores y un fiambre que van en busca de una historieta robada que se va a presentar en un festival under. Birra adulterada, editores garcas y una chata única en el país completan un final a toda marcha.

La serie está narrada en capítulos cortos que se disfrutan en una panzada de una hora. Y sí, hay espacio para la risa que se sostiene con diálogos piolas, silencios ácidos, unas líneas pícaras del personaje de Maresca y, claro, un ambiente delirante. Pero también hay lugar para pensar sobre qué hacer con la propia vida, sobre soltar lastres del pasado, sobre hacerse cargo de la propia mierda (y dejar de endilgar culpas a los demás).

Natalia dice que, en última instancia, lo suyo era juntarse a vestirse de vampiros y hacer una película. Pero como la vida tiene giros extraños, Pedro recuerda que su abuelo, que supo darle clases a Raúl Perrone, actuó en un unitario de Perrone haciendo de... vampiro. Tronconi, por su parte, llegó al universo ultradeformer después de dirigir Marzo y con una buena carrera como actor, siendo nominado a los premios Cóndor de Plata y Sur (y en los Sur también en distintas categorías como cineasta). Las ganas de hacer una serie web lo acercaron a la dupla de guionistas y las afinidades estéticas y creativas hicieron el resto.

¿Por qué meterse con el universo gráfico de Mancini? Arleo, que se confiesa fan de su laburo, explica: "Cuando lo conocí pensé que no estaba tan sola, que yo también me río de lo que me pasa, de mis fracasitos". Mientras que Adaro Liloff comenta que ella empatiza "con la gente destruida", y reconoce que la serie reivindica en buena medida a estos personajes rotos, solitarios, que necesitan que una les salga bien tanto como un buen abrazo. Una serie que también reivindica el hacer y expresar lo que sale de adentro desde la autogestión, en la historieta, la pantalla o donde sea.

Según Arleo (que además interpreta a Vampi), la serie busca representar "nuevos discursos, sin héroes, pero en aventuras en las que encontrás quien te acompañe y te banque". Su compañera explica que Un paseo ultradeformer fue dar con "un modo de contar las cosas que nos duelen, de jugar con la mierda, porque a la mayoría del mundo le chupa tres carajos qué pensás, pero capaz alguien te escucha". De última, siempre hay un roto para un descosido.





