La periodista Cynthia García sostuvo que el desfile militar que realizó el Gobierno nacional este martes 9 de Julio fue una "escenificación bélica" propia de una gestión "nostálgica de la dictadura".

"¿Se acuerdan del temporal en Bahía Blanca? Vestidos de guerra. Les encanta toda esa parafernalia militar", señaló la conductora de La García en la 750.

"De esa manera, con esa nostalgia de la dictadura, con ese amor por las botas y los desfiles, y que, por ejemplo, como denunciaban los excombatientes del Cecim, quienes estaban ahí, había torturadores de los mismos soldados de las Islas Malvinas. Ellos quieren sostener su identidad, y su identidad es golpista. Golpista en el sentido reivindicadora de la dictadura", sentenció.

En esa línea, García se preguntó: "¿Quién escucha a toda una sociedad que no quiere una idea de patria vestida de fajina militar? Que no quiere estos desfiles militares. Que no quiere este concepto de esta patria que propone La Libertad Avanza".



"La patria no es la patria que propone Milei, que es una patria al servicio de la colonización. Milei quiere una patria de rodillas, colonizada. La hidalguía, el orgullo para el Gobierno de Milei es asomarse en la boca de un tanque que tiene por lo menos 40 años", agregó.

"En cada día en que nuestro cuerpo habita esta patria vamos a pelear por la patria de verdad, la de los trabajadores y trabajadoras. La patria de los que no votaron un gobierno colonialista", advirtió.

"Nosotros, la sociedad que cree que la patria es el otro. La sociedad que cree que la patria, un proyecto de país, de Nación, con sus trabajadores y trabajadoras generando industria nacional; una industria de un mercado interno que genere trabajo, condiciones dignas, justicia social, independencia política y soberanía económica, nos vamos a resistir a estar de rodillas. Viva la patria", cerró.