El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, intentó justificar este miércoles el extraño tuit del 29 de junio en el que sostuvo que se "había dado un gran paso en la resolución del Caso Loan", en referencia a la declaración de Laudelina Peña, quien había asegurado esa madrugada que el pequeño de 5 años habría muerto en un siniestro vial. La versión de la tía del niño parece estar descartada y ahora el jefe provincial dijo que le ganó "su ansiedad como padre" y que estaba informándose por la televisión "sobre lo que pasaba". Pero a los pocos minutos de la entrevista radial pareció contradecirse, al dejar entrever que sospechaba qué iba a decir a decir Laudelina ante la fiscal del caso.

El pasado 29 de junio, en medio de los cuestionamientos por la forma en que la provincia llevó adelante inicialmente la búsqueda de Loan Danilo Peña, desaparecido el 13 de junio en los alrededores de la casa de su abuela, Valdés sorprendió a la comunidad de Corrientes con una publicación en su cuenta de X que decía: "Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan".

Y luego explicaba, adelantando información que en todo caso debía ser aportada por funcionarios judiciales: "Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho". Al día siguiente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañó a Valdés cantando victoria y viajó a 9 de julio para salir en la foto de la supuesta “resolución”, creando una gran expectativa que terminó en una escueta conferencia de prensa en la que se limitó a decir que no tenía datos de Loan y que “todas las hipótesis siguen abiertas”.

Con los días, las nuevas declaraciones y pistas que fueron surgiendo debilitaron la hipótesis de de que Loan fue atropellado por el marino retirado Carlos Guido Pérez y su esposa, la ex funcionaria María Victoria Caillava. Al mismo tiempo se fueron acumulando críticas hacia Valdés y su tuit. "Es ansiedad como padre. ¿Quién de los correntinos no estamos ansiosos? Creo que tiene que ser solamente un desalmado el que no esté ansioso por saber", intentó justificarse este miércoles el mandatario provincial en diálogo con Radio Sudamericana.

"En ese momento estábamos mirando la tele, también sabíamos que se podía... que se estaba produciendo la declaración. Pero estaba informándome por la televisión sobre lo que pasaba, y bueno...", agregó. Sin repregunta, no sabremos si efectivamente Valdés conocía qué iba a declarar Laudelina.

En un intento por salir del incómodo momento, el mandatario remarcó que "lo único importante acá es llevarle tranquilidad a los correntinos que estamos haciendo un gran esfuerzo y que estamos todos a disposición de la Justicia Federal".

"Nosotros desde un primer momento desplegamos todas las fuerzas provinciales. Estuvimos con 700 efectivos policiales trabajando en el lugar, muchos voluntarios que pasamos de largo muchas cosas, porque al principio buscábamos a Loan que estaba perdido y en definitiva resultamos con otras hipótesis. Yo cuando dije en su momento que podría ser una trata decía también que no se descartaban otras pistas", se atajó el mandatario.



E insistió, volviendo a apelar a lo emocional: "Tenemos que esperar y ojalá pronto sepamos la verdad. Realmente nos duele a todos porque todos somos padres, todos tenemos nietos, y realmente duele mucho".

Actualmente, continuó el mandatario, "estamos confiando" en la Justicia Federal. "Tenemos un policía implicado. Vamos a mirar si hay uno u otro implicado (...). Estamos esperando lo que diga la justicia. Después por supuesto que hay cosas por corregir y eso es fundamental para que nosotros podamos trabajar hacia el futuro", reconoció Valdés.

"Confiamos en Patricia Bullrich que ha dado una mano enorme, también en las fuerzas federales que han hecho un trabajo importante y en la Justicia Federal que es un organismo que tiene la tecnología, la capacidad en este tipo de casos. Ojalá que pronto sepamos la verdad", concluyó el gobernador.

El caso

Loan Danilo Peña desapareció el pasado 13 de junio en El Algarrobal, Corrientes, luego de ir a "buscar naranjas" en las cercanías de la casa de su abuela junto a un grupo de niños y adultos con quien había compartido el almuerzo. Aunque en un comienzo se sospechaba que se había perdido, una de las hipótesis más fuertes es que fue víctima de una red de trata de personas. Actualmente, la causa tramita en la Justicia Federal bajo la carátula de "averiguación de delito".

Por el caso están detenidos Antonio Benítez, marido de Laudelina, Daniel "Fierrito" Ramírez, amigo de Benítez, y Mónica del Carmen Millapi, pareja de Ramírez, acusados de ser partícipes de la captación de persona con fines de explotación con el agravante de que la víctima es menor de edad; María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal de 9 de Julio, y su marido Carlos Pérez, ex capitán de navío, acusados de ser coautores del hecho; el comisario Walter Maciel, imputado por encubrimiento; y Laudelina Peña, imputada por sustracción y ocultamiento del chico desaparecido.