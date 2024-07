Ángel Di María está frente a su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. Pero aunque es una decisión meditada y que el propio jugador consideró oportuna, el rosarino admitió que no está preparado para que la final del domingo sea su encuentro de despedida con la Albiceleste. En tanto, el entrenador Lionel Scaloni todavía tiene esperanzas de poder modificarle la resolución y conseguir que el jugador se mantenga a su disposición.

"No estoy preparado para mi último partido, pero ya es el momento", repitió Di María cuando lo consultaron sobre sus sensaciones de cara al encuentro del domingo tras la victoria ante Canadá por las semifinales de la Copa América. "Pase lo que pase en la final, creo que puedo salir por la puerta grande. Lo di todo", analizó el todavía jugador del Benfica. "Siempre di mi vida por esta camiseta. Hubo momentos en los que no pude, pero últimamente sí. Agradezco a todos lo que me apoyaron", resaltó el Fideo, que antes del torneo había anunciado su retiro de la Selección con la Copa América, por lo que la final del domingo será el último partido en el que vista la celeste y blanca.

Luego, en su cuenta de Instagram, publicó un mensaje muy emotivo. "No encuentro palabras para decir todo lo que me está pasando en este momento, pero lo que quiero destacar es el agradecimiento que siento hacia este grupo de jugadores", comenzó Di María, que antes había contado que Messi le había pedido a sus compañeros que ganaran el partido en su honor. "Todos y cada uno de ellos hizo que yo haya llegado donde llegué, sin cada uno de ellos nunca hubiera podido ganar todo lo que gane, me llevo muchos trofeos más que importantes pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compra con nada", destacó en su cuenta de Instagram.

"Infinitas gracias a este grupo que siempre voy a llevar en mi corazón. Vamos Argentina. Una final más, un paso más", finalizó en el mensaje que empezó a marcar la despedida. Di María fue fundamental en todas las finales en las que la Argentina se quedó con el título. En la Copa América 2021 hizo el único tanto ante Brasil en el Maracaná para cortar con la sequía de 28 años sin conquistas, en la Finalissima 2022 anotó el 2-0 frente a Italia y en el Mundial de Qatar 2022 marcó el 2–0 provisorio contra Francia, en uno de los goles más lindos de los que se tenga registro en finales de mundiales.

Además, hay que agregarle el gol en el triunfo por 1 a 0 frente a Nigeria en la final de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde el elenco nacional se colgó por segunda vez consecutiva la medalla dorada. Además, integró el plantel que se consagró campeón del mundo juvenil en Canadá 2007.

Pese a que su retiro de la Selección parece una decisión tomada, el director técnico Lionel Scaloni todavía mantiene la esperanza de poder revertir la situación. "Soy partidario de dejar jugar a Di María y no retirarlo. Después veremos si lo convencemos o no de que se quede. Mientras tanto, tiene que disfrutar del momento. Veremos si podemos convencerlo", se ilusionó.