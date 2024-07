La vida de Santiago Adano dio un giro el miércoles 12 de junio, cuando fue detenido durante la manifestación en contra de la Ley Bases que el Senado iba a votar esa noche. El video que mostraba el momento de la detención, y que evidenciaba que no estaba ejerciendo ningún tipo de violencia -estaba simplemente parado en la boca del subte-, se hizo viral. Pasó dos días encerrado y ahora es uno de los organizadores, junto a otros compañeros de Coordinadora por la libertad de lxs presxs de la Ley Bases, de "Concentración y festival solidario". Se trata de una actividad pensada para pedir por la liberación de las dos personas que continúan detenidas por protestar y para defender los espacios de memoria ante el vaciamiento del área de derechos humanos. Será este viernes en Plaza de Mayo y contará con la participación de Paula Maffía, El Príncipe Idiota, Flopa Lestani, La Perra que los Parió, Julio y Agosto y Sudor Marika, entre otros artistas.

Todavía están detenidos por protestar Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez. En la tarde de este jueves fueron liberados Cristian Valiente y David Sica. "El festival es algo grande, somos un grupo de trabajo extenso y estamos todos muy manijas", dice a Página/12 el músico, de Julio y Agosto -banda que se separó pero toca este viernes- y miembro fundador del colectivo Perropájaro. Participa, además, de Inquilinos Agrupados, de una asamblea vecinal y de Unidxs por la Cultura, una de las agrupaciones que conforma la Coordinadora. "Hace rato vengo tratando de pensar cuál es el rol de la cultura en situaciones como esta, cuando la gente la está pasando tan mal: ¿vamos a seguir haciendo canciones sobre enamorarnos o vamos a hablar de otra cosa? ¿Vamos a hacer algo para que la comunicación circule de otra manera?", analiza. Cita a Mark Fisher. Y concluye, con un tono de decepción: "El día en que se empezaba a tratar la movilidad previsional en el Congreso y los jubilados se reunían en una carpa bajo la garúa, Paco Amoroso y Catriel hacían un show dentro de una bañadera con trabajadoras sexuales, tomando champagne con espuma".

Santiago, de 38 años, fue uno de los 33 detenidos el 12 de junio. Se encontraba en la boca de la estación Congreso del subte A, a metros de la Confitería del Molino, en las inmediaciones del Congreso. Les decía esto a los policías: "esta ley va a hacer que sus madres, tías y abuelas la pasen mal". Ejercía su derecho a la protesta, y pese a que no existían pruebas en su contra, permaneció detenido por 48 horas. El dice ahora que la sacó "barata". Otras personas pasaron el fin de semana largo tras las rejas; dos siguen detenidas. A él lo liberaron el viernes 14 al caer la tarde, luego de su traslado a Marcos Paz.

Contó, en su momento, que lo agarraron "entre muchos", solo identificados con "la camperita"; que lo arrastraron y ahorcaron. En medio de la angustiante situación pidió que le dejaran ponerse bien la mochila, porque pensaba en un disco rígido que llevaba, con grabaciones de su amigo Emiliano Topolino, exintegrante de Bestia Bebé, que estaba produciendo -finalmente, pudo terminarlo-. Siguieron ahorcándolo. La excusa para llevarse a estas personas fue "resistencia a la autoridad". Luego, como se sabe, recayeron sobre ellas acusaciones más graves, como incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, infundir el temor público, alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática. El Gobierno los trató de terroristas y los acusó de intentar un golpe de Estado. “El futuro llegó, y tiene las manos abiertas/ Gente encerrada y la calle desierta/ Mirame", canta Adano en Julio y Agosto.

"La idea del festival surgió en el marco de las reuniones que se hacían cuando fuimos detenidos. Me parece que yo todavía estaba adentro. Se armó una coordinadora por la libertad de les detenides, y una compañera de Unidxs tuvo la idea de hacerlo. Fue hace un mes y lo sacamos con fritas", cuenta Adano. A la fecha siguen detenidos, en Ezeiza, Calarco Arredondo y De la Cruz Gómez, acusados de delitos concretos. "No deberían estar presos porque los delitos de los que se los acusa son excarcelables. El único criterio para mantener la prisión preventiva es el peligro de fuga o de entorpecer la investigación. Estamos hablando de gente de a pie. Yo caí con un panadero, una estudiante de historia, un estudiante de kinesiología, un vendedor de empanadas, un vendedor de choripanes, un pibe que vende café con un carrito... Ellos dos están siendo presas de un circo, en una cárcel de máxima seguridad", dice Santiago. El festival se pensó, originalmente, para pedir por la liberación de cuatro personas, ya que Valiente y Sica fueron liberados recién el jueves. "Pedimos también por el cierre de todas las causas. Hay siete personas que corren el riesgo de volver a estar presas, porque se les apeló la excarcelación", informa el músico.

Como la mayoría de les que fueron detenides, Santiago no está sobreseído. "Tengo, como varios, la falta de mérito. Es decir que puedo volver a la cárcel. Dependemos de la comunidad. Más allá de que mi experiencia duró dos días, hace un mes que tengo la vida dada vuelta. Me preocupa la situación de la gente que está ahora en la cárcel. A todos los que caímos nos ayudó todo el mundo. Siento que tengo la misma responsabilidad. No por devolver un favor, sino por ser parte de una comunidad que se sostiene mutuamente. Me queda miedo por mi situación y la de mis compañeros, pero tengo esperanza por la respuesta comunitaria, que fue muy madura y coordinada. Hay reuniones que comparten partidos de izquierda y gente del peronismo; esto genera un nivel de unidad conmovedor", expresa.



"Me interesa recalcar la esencia comunitaria, oponiéndola a la idea de que el individuo es el alma mater del movimiento social. Estando adentro nunca nos sentimos desprotegidos", dice también.

El Gobierno ya posó sus ojos sobre la actividad en Plaza de Mayo: este jueves, el vocero Manuel Adorni posteó una imagen del diario La Capital, en la que Sudor Marika es señalada por anunciar "un show contra Milei". La banda recibió mensajes amenazantes. "No es contra Milei, sino por la libertad de los detenidos", aclara, por si hace falta, Adano. "Concrentración y festival solidario" se realizará de 15 a 19.30 con la participación de, además de los artistas mencionados, La Piba Berreta y Saga.hfk. Otro de los motivos de su realización son los despidos en el área de Derechos Humanos, y su consecuente vaciamiento.